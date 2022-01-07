Лимонад вместо шампанского и запрет на фото со звездами: откровение участника массовок про закулисье новогодних телешоу

Актер из Архангельской области Андрей Галашев уже
«Что тебя покажут по телевизору — маловероятно»
Для артистов и съемочной команды Новый год начинается намного раньше, чем для других людей. Например, шоу, в котором работал Андрей, начали снимать еще в первой половине ноября.
Из-за пандемии для актеров ввели новые правила: участвовать в съемках могли только те, у кого есть QR-код или медотвод от вакцинации. Поэтому, как говорит наш герой, на многих проектах был недобор массовки. Но даже при таком раскладе шанс «засветиться» на телеэкране в подобных шоу небольшой.
— Что тебя покажут по телевизору — маловероятно. Потому что показывают обычно знаменитостей. Например, Баскова. А за ним — какая-нибудь красивая длинноволосая девушка. Впереди всегда усаживают молодых и хорошо одетых женщин. А мне уже больше 40 лет, и люди моего поколения попадают в кадр на секунды, — признается Андрей.
Девушки из «первого ряда», как полагает актер, проходят специальный отбор. Они приезжают на съемки в нарядных и, как правило, блестящих платьях. Впрочем, красавицам не дают поблажек. Они, как и вся остальная массовка, часами ждут выхода артистов и вместе с другими актерами отстаивают огромные очереди, чтобы выпить чая или кофе.
«Шампанское наливают только звездам»
Сами съемки длились 10 дней и иногда затягивались с десяти утра до двух-трех часов ночи. Всё это время актерам нельзя было покидать площадку.
— Многие думают, что участие в новогодней передаче — это легко и весело, что будешь там сидеть, пить шампанское и жечь бенгальские свечи. Но ничего подобного! — рассказывает актер. — Во-первых, шампанского там не наливают. Вместо него дают лимонад «Буратино» или «Дюшес». Но мы даже его не пили, потому что сверху постоянно летят блестки и они все оказываются в бокале. Шампанское наливают только звездам. Во-вторых, съемки бывают очень утомительны. Иногда приходится ждать по два-три часа, пока артист переоденется, загримируется, выпьет кофе и выйдет на номер. А мы всё это время находимся в зале…
Андрей видел, как выступают Сергей Лазарев, Елена Воробей, Николай Валуев и другие знаменитости. Многие номера снимали несколькими дублями.
— Переснимали по несколько раз. Некоторые шутки вряд ли войдут в эфир, поэтому их услышали только мы — люди в зале. Басков очень старался, очень смешил. Сложилось даже впечатление, что он не певец, а юморист, — отметил Андрей Галашев.
«Нам говорили, что нельзя снимать звезд, хотя никаких бумаг мы не подписывали»
С Николаем Басковым у северного актера связаны не только положительные воспоминания. Из-за казуса с артистом Андрея не допустили до съемок в самой знаменитой новогодней передаче — «Голубом огоньке».
— Так получилось, что в конце номера с Басковым актеры из первых рядов встали и начали с ним фотографироваться. Может, конечно, это были какие-то его знакомые. А я сидел во втором ряду и решил тоже воспользоваться случаем. Я сказал: «Николай, я хочу тоже с вами селфи!» Он ответил: «Дорвался! Давай!» Я вытягиваю мобильник и снимаю с ним видео где-то на минуту. После того как всё закончилось, ко мне подошли работники площадки, и девушка-модератор сказала: «Показывайте ваше видео и удаляйте при мне», — рассказывает Андрей Галашев.
Девушка попросила удалить видео и из корзины телефона. О том, что снимать знаменитостей запрещено, массовку предупреждали заранее, поэтому Андрей согласился. Казалось бы, после этого конфликт должен был быть исчерпан. Однако нашему герою нарушения правил не простили.
— Через неделю я пришел на съемки «Голубого огонька». Там работала та же бригада. Меня быстро узнали и сняли с проекта, — объясняет Андрей.
Он признается, что жалеет о случившемся и предупреждает всех коллег, чтобы не повторили его ошибку.
— Нам говорили, что нельзя снимать звезд, хотя никаких бумаг на этот счет мы не подписывали. Единственные фото, которые можно делать, — это на фоне декораций и другой массовки, — делится Андрей.