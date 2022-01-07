7 января пятница
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 2/10
usd 74.29
eur 84.07
Тема дняЧто необычного наливали на крафтовом фестивале
Все новости
Все новости

Лимонад вместо шампанского и запрет на фото со звездами: откровение участника массовок про закулисье новогодних телешоу

Актер уже 10 лет участвует в съемках праздничных концертов

408
7Обсудить

Поделиться

Андрей Галашев живет в Архангельске, но работает в Москве: снимается в массовке и эпизодических ролях в телешоу и кино

Андрей Галашев живет в Архангельске, но работает в Москве: снимается в массовке и эпизодических ролях в телешоу и кино

Поделиться

Актер из Архангельской области Андрей Галашев уже 10 лет снимается в массовках в Москве. Шесть из них он снимается в новогодних шоу для центральных телеканалов. Вот и в этом году он побывал на съемках «Парада звезд», который показывали на канале «Россия» прямо перед выступлением президента. Андрей рассказал 29.RU, каково отмечать праздник на камеру и почему его не допустили до участия в «Голубом огоньке».

«Что тебя покажут по телевизору — маловероятно»


Для артистов и съемочной команды Новый год начинается намного раньше, чем для других людей. Например, шоу, в котором работал Андрей, начали снимать еще в первой половине ноября.

Из-за пандемии для актеров ввели новые правила: участвовать в съемках могли только те, у кого есть QR-код или медотвод от вакцинации. Поэтому, как говорит наш герой, на многих проектах был недобор массовки. Но даже при таком раскладе шанс «засветиться» на телеэкране в подобных шоу небольшой.

— Что тебя покажут по телевизору — маловероятно. Потому что показывают обычно знаменитостей. Например, Баскова. А за ним — какая-нибудь красивая длинноволосая девушка. Впереди всегда усаживают молодых и хорошо одетых женщин. А мне уже больше 40 лет, и люди моего поколения попадают в кадр на секунды, — признается Андрей.

Девушки из «первого ряда», как полагает актер, проходят специальный отбор. Они приезжают на съемки в нарядных и, как правило, блестящих платьях. Впрочем, красавицам не дают поблажек. Они, как и вся остальная массовка, часами ждут выхода артистов и вместе с другими актерами отстаивают огромные очереди, чтобы выпить чая или кофе.

«Шампанское наливают только звездам»


Сами съемки длились 10 дней и иногда затягивались с десяти утра до двух-трех часов ночи. Всё это время актерам нельзя было покидать площадку.

— Многие думают, что участие в новогодней передаче — это легко и весело, что будешь там сидеть, пить шампанское и жечь бенгальские свечи. Но ничего подобного! — рассказывает актер. — Во-первых, шампанского там не наливают. Вместо него дают лимонад «Буратино» или «Дюшес». Но мы даже его не пили, потому что сверху постоянно летят блестки и они все оказываются в бокале. Шампанское наливают только звездам. Во-вторых, съемки бывают очень утомительны. Иногда приходится ждать по два-три часа, пока артист переоденется, загримируется, выпьет кофе и выйдет на номер. А мы всё это время находимся в зале…

Во время долгих перерывов можно заниматься своими делами, но покидать площадку запрещено

Во время долгих перерывов можно заниматься своими делами, но покидать площадку запрещено

Поделиться

Андрей видел, как выступают Сергей Лазарев, Елена Воробей, Николай Валуев и другие знаменитости. Многие номера снимали несколькими дублями.

— Переснимали по несколько раз. Некоторые шутки вряд ли войдут в эфир, поэтому их услышали только мы — люди в зале. Басков очень старался, очень смешил. Сложилось даже впечатление, что он не певец, а юморист, — отметил Андрей Галашев.

«Нам говорили, что нельзя снимать звезд, хотя никаких бумаг мы не подписывали»

С Николаем Басковым у северного актера связаны не только положительные воспоминания. Из-за казуса с артистом Андрея не допустили до съемок в самой знаменитой новогодней передаче — «Голубом огоньке».

— Так получилось, что в конце номера с Басковым актеры из первых рядов встали и начали с ним фотографироваться. Может, конечно, это были какие-то его знакомые. А я сидел во втором ряду и решил тоже воспользоваться случаем. Я сказал: «Николай, я хочу тоже с вами селфи!» Он ответил: «Дорвался! Давай!» Я вытягиваю мобильник и снимаю с ним видео где-то на минуту. После того как всё закончилось, ко мне подошли работники площадки, и девушка-модератор сказала: «Показывайте ваше видео и удаляйте при мне», — рассказывает Андрей Галашев.

Девушка попросила удалить видео и из корзины телефона. О том, что снимать знаменитостей запрещено, массовку предупреждали заранее, поэтому Андрей согласился. Казалось бы, после этого конфликт должен был быть исчерпан. Однако нашему герою нарушения правил не простили.

В свободное время можно было сходить в музей Мосфильма

В свободное время можно было сходить в музей Мосфильма

Поделиться

— Через неделю я пришел на съемки «Голубого огонька». Там работала та же бригада. Меня быстро узнали и сняли с проекта, — объясняет Андрей.

Он признается, что жалеет о случившемся и предупреждает всех коллег, чтобы не повторили его ошибку.

— Нам говорили, что нельзя снимать звезд, хотя никаких бумаг на этот счет мы не подписывали. Единственные фото, которые можно делать, — это на фоне декораций и другой массовки, — делится Андрей.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

«Голубой огонек»Новый годактер
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter