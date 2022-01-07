Лимонад вместо шампанского и запрет на фото со звездами: откровение участника массовок про закулисье новогодних телешоу

Из-за пандемии для актеров ввели новые правила: участвовать в съемках могли только те, у кого есть QR-код или медотвод от вакцинации. Поэтому, как говорит наш герой, на многих проектах был недобор массовки. Но даже при таком раскладе шанс «засветиться» на телеэкране в подобных шоу небольшой.

— Что тебя покажут по телевизору — маловероятно. Потому что показывают обычно знаменитостей. Например, Баскова. А за ним — какая-нибудь красивая длинноволосая девушка. Впереди всегда усаживают молодых и хорошо одетых женщин. А мне уже больше 40 лет, и люди моего поколения попадают в кадр на секунды, — признается Андрей.



Девушки из «первого ряда», как полагает актер, проходят специальный отбор. Они приезжают на съемки в нарядных и, как правило, блестящих платьях. Впрочем, красавицам не дают поблажек. Они, как и вся остальная массовка, часами ждут выхода артистов и вместе с другими актерами отстаивают огромные очереди, чтобы выпить чая или кофе.



«Шампанское наливают только звездам»

Сами съемки длились 10 дней и иногда затягивались с десяти утра до двух-трех часов ночи. Всё это время актерам нельзя было покидать площадку.

