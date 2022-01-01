«Весной появится ясность с вакцинацией». Философ и психолог Анна Кирьянова — о том, чего ждать от 2022 года

— Работа как смысл жизни — это правильно?



— Вот Спиноза шлифовал стекла, помните? Но он был философ. Он не вкладывал большого смысла в шлифовку стекол, но это позволяло ему заниматься философией. То есть ему ни к чему было становиться лучшим в мире шлифовщиком стекол.

В вашей работе есть творческий элемент. Нужно развиваться и видеть свою цель. Вы поймете, что нашли ее, как только на вас начнут нападать. Когда появится такая тень, это значит, что вы начали испускать свет.



Как правильно лежать на диване перед телевизором и почему этого не надо стыдиться

— Наконец-то у нас впереди что-то хорошее, а именно — почти две недели каникул. Как эти дни не потратить бездарно? Бывает так: запланируешь себе активный отдых, встречи, тренировки, а в декабре начинается предновогодняя суета. Надо закрыть «хвосты», сдать отчеты, развезти подарки. В результате 31 декабря ты с языком на плече и всё, что тебе нужно, — диван и телевизор на десять дней.



— И слава богу, потому что, знаете — отдохните, хватит надрываться. Я вот сейчас всё больше общаюсь с уставшими людьми. Иногда они не понимали, насколько устали. Не надо себе запрещать эти простые вещи. Знаете, как мозг представляет себе счастье? Полежать на диване с вкусной едой. Остальное требует от него невыносимых усилий. Мы пережили столько тревог, столько борьбы, многие потеряли близких. Ужасные, катастрофические вещи происходили из-за тревоги и ожидания неизвестного. Есть возможность полежать на диване перед телевизором, посмотреть хорошие фильмы? Так полежите! Почему человек отказывает себе даже в этом скромном отдыхе?

У нас культ бесконечной работы, я это по себе знаю. Но человек иногда должен выключаться, это совершенно нормально. Поэтому не надо строить грандиозные планы на эти две недели отдыха. Вот мое наблюдение, оно не медицинское, а философское: коронавирусом тяжело болели в основном уставшие, вымотанные донельзя люди. Они не признавались в своей усталости и продолжали эту тележку волочить.

