«Весной появится ясность с вакцинацией». Философ и психолог Анна Кирьянова — о том, чего ждать от 2022 года

Подводим итоги ушедшего 2021 года с философом, психологом и писательницей Анной Кирьяновой. С ее помощью мы осмысливаем всё, что произошло в 2021-м, и пытаемся понять, чего ждать от следующего.
Кот, который выжил
— По традиции расскажите главную историю прошедшего года.
— Можно про кота? История для меня важная. Это событие было именно как знак, символ.
Дело было в глуши, в Башкирии. Мы с мужем шли поздней осенью по берегу реки. По одну сторону лес, по другую — река, в которой уже появились маленькие льдинки. Мы шли довольно быстро и вдруг увидели, что за нами бежит котенок.
Там же лес, деревни, обычное дело, наверное, — котенок в лесу. И мы шли дальше. Но он страшно кричал, истошно — знаете, как кричит человек, который зовет на помощь. И он не бежал, а хромал, но следовал за нами. Он ковылял изо всех сил, и когда мы с мужем остановились, то увидели, что у него практически оторвана одна лапа.
— Прямо оторвана?
— Она висела, мы видели торчащую кость. Он хотел жить, а я как раз шла с мыслью о том, что люди не верят в чудесное спасение. В таких случаях они говорят: это ошибка выжившего. Я думала, что люди сдаются очень быстро, что они ждут какой-то помощи, сидя в своей каморке, уверенные, что им должны прийти на помощь. А сами не предпринимают никаких усилий.
И вот этот котенок. Когда я увидела, в каком он состоянии, мы, естественно, его подхватили, хотя можно было бы прибавить шагу и не смотреть на него — это было тяжело. У меня еще и аллергия на кошек страшная, но что делать-то? Взяли его и принесли домой. Вылечили, а потом привезли в город.
Удивительно, что до этого у меня ночевал друг-художник, он оставил кошачью переноску, в которой носил свои рисунки. Мы котенка в нее посадили и привезли домой. Сейчас он живет у нас.
Почему я рассказала эту историю? Понимаете, это был знак, послание: если ты хочешь жить, беги из последних сил. Хоть на трех ногах, хоть как, и кричи. То есть старайся получить эту помощь, приложи усилия, которые зависят от тебя. Кто знал, что ноябрьским днем в лесной глуши, так далеко от цивилизации, окажемся мы?
Котенок был обречен. На следующий день как раз выпал снег, и, если бы он остался, он бы погиб — он уже умирал. Представляете, какое стечение обстоятельств? А когда люди впадают в отчаяние, хочется сказать: всё равно не сдавайся до последнего. Эта история для меня стала символом, как сейчас себя надо вести вообще в жизни, во всех сферах.
— Кстати, символично вот что: в 2019 году вы с моей коллегой Настей Ровнушкиной в интервью рассуждали о том, надо ли уезжать из Екатеринбурга. И вот спустя два года Настя в Лондоне, а вы перебрались в Башкирию. Расскажите, почему вы переехали?
— Потому что интернет стал хорошим и позволяет работать даже в отдаленных местах. Кроме того, с возрастом человеку нужно больше времени посвящать мыслительной деятельности, умственной работе, интеллектуальной. За жизнь накоплено много знаний, историй. Я в основном пишу, за год три-четыре книги. В Сети около пяти тысяч моих текстов, все в открытом доступе. Я оставляю миру то, что накопила, и это моя работа.
Для меня важно сохранять определенное состояние. Тревожность большого города мешает, если занимаешься философской и литературной деятельностью. Это стало сильно тяготить. Причем в Екатеринбурге еще ничего, а вот когда я уезжаю в Санкт-Петербург, то больше недели не выдерживаю, там нервозная обстановка.
— Почему именно в мегаполисах нервозность выше?
— Чувство тревоги транслируется. Когда ученые приводили в группу человека с тревогой или с депрессией, то через некоторое время другие участники тоже начинали испытывать подобные ощущения. Уровень тревожности в разных группах разный, в том числе в мегаполисах и в небольших городах.
— Когда люди перестанут ссориться из-за прививок и QR-кодов?
— 2020 год был тяжелый, 2021-й получился еще тяжелее. Заболеваемость выросла, больше людей умирает от коронавируса, появляются новые штаммы. Вроде бы, этот год должен казаться еще тяжелее, но, с другой стороны, — как будто и привыкли. Да, было сложно, но не сложнее обычного.
Я считаю, мы не привыкли, а нарастили ресурс. В данном случае привычка — это положение жертвы, выученная беспомощность. Ты привык, как та собака, что тебя бьют током, и ты уже не реагируешь. Люди сейчас стали брать ответственность на себя значительно чаще, многие поменяли работу, осознали ценность денег, которые необходимо зарабатывать, — это твой личный ресурс. Люди изменились: стали сильнее, больше занимаются самоспасением, больше ценят семью, стали разумнее относиться к деньгам, отказались от бездумного потребления.
— Откуда вы это знаете?
— У меня профессия такая, я же философ. Образование классическое, академическое, я процессы в обществе изучаю всю жизнь. Кроме того, всю жизнь работаю с людьми, поэтому многие вещи вижу. Всё, что я писала буквально по годам и датам, — всё сбылось. Это не потому, что я гадатель, а потому, что я некоторые вещи вижу и чувствую, это мой талант.
— Что вам удалось предсказать?
— Всё предсказанное есть на моем канале в «Яндекс.Дзене». Но я перестала писать про будущее. Это слишком тревожная информация. Философ и должен прогнозировать. Он изучает процессы и делает выводы.
Ведь есть еще такое понятие, как самоисполняющееся пророчество: когда человек говорит что-то, это может сбыться, хотя бы потому, что косвенно влияет на поведение других людей.
Но говорить безосновательно только хорошее будет неправильно. Мы можем давать рекомендации о том, как важна поддержка близких, которые могут вас обнять. Сейчас очень ценны телесные прикосновения, потому что из-за коронавируса, перехода учебы и работы в режим онлайн у нас стало намного меньше физических контактов. Поэтому, если есть человек, который сможет вас просто взять за руку и посидеть вместе на диване, если вам с ним комфортно и хорошо, — прекрасно, вы уже счастливы.
— В начале пандемии было ощущение, что люди объединились перед неизвестным и страшным коронавирусом. Но прошло время и, кажется, произошел раскол. Сначала люди делились на переболевших и не переболевших, потом на вакцинированных и не вакцинированных, а сейчас на тех, у кого есть QR-код и у кого его нет. Дошло до того, что коды сравнивают с фашизмом. Как это можно объяснить с вашей философской колокольни? Будет ли следующая стадия разделения?
— Это самое печальное — когда люди начинают делиться на два лагеря и возникает конфронтация. Тревога порождает агрессию, агрессия ищет пути выхода, и мы срываемся на том, кто рядом, он всегда оказывается виноватым. Меня такая ситуация глубоко тяготит, но я предпочитаю не высказываться на эту тему, чтобы не раздувать ситуацию.
Надеюсь, что трудный период пройдет, но мир уже не будет прежним. Глобальные процессы в экономике и политике не остановить. Нам надо привыкать жить в новых условиях, меняться, приспосабливаться. Мы должны отвечать за себя, полностью обследоваться и следить за здоровьем.
— Если в семье есть и сторонники, и противники вакцинации, как им сохранить теплые отношения и не потерять опору друг в друге?
— Если человек занял жесткую позицию и не хочет прививаться, пусть соблюдает меры предосторожности. Так или иначе, принудительно никого не будут заставлять, уже и президент об этом сказал. Все взрослые люди, заставить мы их не можем. В ответ на ваше давление возникнет агрессия, вы станете неприятным.
Как взбаламученная вода в пруду постепенно отстаивается и становится чистой, так и с этой непростой темой произойдет. Помните, как закончился локдаун? Никто не объявлял о его окончании, просто пришло лето и все пошли гулять. Как-то всё стало налаживаться. А пока я эту тему предпочитаю не поднимать.
Можно ли напророчить счастливый новый год
— В декабре было красивое календарное число — 21.12.21. У таких дат есть какое-то магическое, символическое значение?
— Когда мы наблюдаем какую-то гармонию, определенный узор, то видим в этом систему — например, красивое число. У каждого из нас есть определенные «счастливые» числа, в которые происходят те или иные события. Например, человек часто видит цифры 1412 — на часах, на номерах машин. Это можно объяснить без мистики: внимание наше избирательно и по какой-то причине оно начало выхватывать именно эти цифры.
— То есть никакой магии?
— А что есть магия? Это сфера непознанных связей между событиями, которые кажутся нам чудесными, но через некоторое время мы начинаем понимать. Для чего-то подсознание постоянно заставляет нас видеть определенное число. Не сами по себе цифры что-то означают, а сознание, которое таким образом говорит: «Тебе надо что-то делать, решить какую-то проблему, пора что-то предпринять». Но люди впадают в суеверие, они ищут значение этих цифр, а нужно просто понять, что это тоже как послание.
Положим, я скажу: сегодня, если вы увидите олененка, утку и розу, у вас будет счастье. Так вот: я вас уверяю, что вы, человек с образным мышлением, как и я, до вечера их обязательно увидите — на полке с игрушками, на рисунках, где-то еще.
— А счастье мне это принесет?
— В некотором роде да, потому что вы потренируете свое внимание. Оно само по себе начнет работать. От этого зависит счастье. Эксперименты доказали: чем больше внимания человек уделяет шансам, которые ему выпадают, тем больше у него везения и удачи. Запомните символы, про которые я сказала, и вы их точно увидите. Но это не они приходят в нашу жизнь, а мы видим мир как громадную мозаику, где образы скрыты и проступают, когда мы присматриваемся.
Надеюсь, читатели поймут, что этот эксперимент я предлагаю как игру для того, чтобы они поняли, как работает внимание. Если увидят все три символа, то с вниманием у него всё хорошо.
— Новый год впереди: как себя запрограммировать на то, что он будет хорошим, счастливым и ты сможешь сделать то, что запланировал?
— Для этого надо уметь управлять Вселенной, не привлекая внимания санитаров. Шутка. Во-первых, важно не обесценивать прожитый год. Очень часто люди говорят: скорей бы это гадкий год прошел, скорей бы это всё кончилось. «Я жду Новый год с огромным нетерпением, чтобы всё оставить позади», — так говорят люди. Но обесценивание старого года — это обесценивание самого себя, своего опыта. Это неуважение к тому, что было прожито, и всё хорошее мы как бы перечеркиваем.
Второе, когда человек говорит: «Ну, следующий год уж точно будет лучше предыдущего». С чего он это взял, если честно сказать? И вот эта надежда, ничем пока не обоснованная, тоже часто приводит к разочарованиям. Человек слишком большие надежды возлагает на будущее, не ценит прошлое и настоящее. В 2017 году все говорили: какой ужасный год¸ скорей бы начался другой. В 2019 году говорили то же самое про 2018-й, но когда наступил 2020 год, прошлое предстало уже в другом свете, понимаете?
— Конечно.
— Поэтому лучше принять будущее и быть к нему готовым. Самое главное — в те времена, которые наступят, сохранить свой ресурс, быть сильным, разумным, быть готовым поддержать других и принять поддержку. Важно иметь свою группу людей, которые тебя понимают и принимают. Это может быть семья, коллектив на работе, группа в Сети и так далее. Важно иметь свое дело, которое ценно для вас лично. Это может быть не только работа, но и что-то другое, в чем вы видите свое предназначение.
— Работа как смысл жизни — это правильно?
— Вот Спиноза шлифовал стекла, помните? Но он был философ. Он не вкладывал большого смысла в шлифовку стекол, но это позволяло ему заниматься философией. То есть ему ни к чему было становиться лучшим в мире шлифовщиком стекол.
В вашей работе есть творческий элемент. Нужно развиваться и видеть свою цель. Вы поймете, что нашли ее, как только на вас начнут нападать. Когда появится такая тень, это значит, что вы начали испускать свет.
Как правильно лежать на диване перед телевизором и почему этого не надо стыдиться
— Наконец-то у нас впереди что-то хорошее, а именно — почти две недели каникул. Как эти дни не потратить бездарно? Бывает так: запланируешь себе активный отдых, встречи, тренировки, а в декабре начинается предновогодняя суета. Надо закрыть «хвосты», сдать отчеты, развезти подарки. В результате 31 декабря ты с языком на плече и всё, что тебе нужно, — диван и телевизор на десять дней.
— И слава богу, потому что, знаете — отдохните, хватит надрываться. Я вот сейчас всё больше общаюсь с уставшими людьми. Иногда они не понимали, насколько устали. Не надо себе запрещать эти простые вещи. Знаете, как мозг представляет себе счастье? Полежать на диване с вкусной едой. Остальное требует от него невыносимых усилий. Мы пережили столько тревог, столько борьбы, многие потеряли близких. Ужасные, катастрофические вещи происходили из-за тревоги и ожидания неизвестного. Есть возможность полежать на диване перед телевизором, посмотреть хорошие фильмы? Так полежите! Почему человек отказывает себе даже в этом скромном отдыхе?
У нас культ бесконечной работы, я это по себе знаю. Но человек иногда должен выключаться, это совершенно нормально. Поэтому не надо строить грандиозные планы на эти две недели отдыха. Вот мое наблюдение, оно не медицинское, а философское: коронавирусом тяжело болели в основном уставшие, вымотанные донельзя люди. Они не признавались в своей усталости и продолжали эту тележку волочить.
— Какие главные события в этом году? Не лично для вас, а глобально.
— Хорошее событие — что мы все-таки остались людьми, несмотря на эти интернет-баталии. Все-таки люди сохраняют здравый смысл. На меня большое впечатление произвела позиция церкви, которая высказалась, что надо запретить охоту для развлечения. Жестокости стало меньше. Вы заметили? Шубы исчезли с улиц. Люди стали к животным относиться лучше, это тоже правда, это ощутимо. Стало больше благотворительности, люди активнее собирают деньги на дорогостоящие операции. Мы остались людьми во всей этой атмосфере, это хорошо.
— А из минусов?
— Тревога выматывает. Когда на протяжении долгого времени человек в неизвестности, в тревоге, он теряет силы, ресурсы. Уходят творческие возможности.
— Вы сказали, что люди стали добрее, а я сразу вспомнил ужасные новости про систему пыток в российских тюрьмах.
— А разве не гуманизм, что на это отреагировали? Люди узнали, что такое существует, и будут приняты меры, будем надеяться. То есть это вызвало реакцию. Когда человек узнает о плохом, он ошибочно думает, что плохое вот сейчас произошло. Нет. Очевидно: оно происходило раньше, а сейчас мы узнали, и будут приняты законодательные меры для борьбы с этим.
— Все-таки хочется услышать, что произошло и что-то хорошее.
— В книге «У войны жестокие законы», которую написал брат моего дедушки Борис Щенников, есть сюжет. Борис Николаевич, 17-летний пацан, был связистом. Он сутками сидел в лесу, обеспечивал связь. Однажды от дикой усталости он уснул и ответил на звонок только через три минуты, а не сразу. Ему говорят: иди в штаб, тебя расстреляют за то, что ты сделал. Он взял свой автомат, всю ночь шел в этот штаб на расстрел. Там к нему вышел какой-то командир и говорит: «Знаешь, что тебе полагается за то, что ты уснул на посту?» Он говорит: «Знаю, расстрел». А тот приказал его накормить: брату моего деда дали каши, хлеба и он пошел служить дальше.
Я рассказала это, потому что что человек знал, что ему грозит, но всё равно шел. Послевоенные поколения жили без тяжких испытаний, без войн и революций. И выросли те, кто считает, что им должно быть сегодня хорошо, а завтра — еще лучше. А это не так, поэтому, когда мы начинаем радоваться тому, что имеем, то получаем еще больше.
— Хорошо, тогда пожелайте нашим читателям чего-то хорошего в новом году.
— Всегда помните, кто вы и какой у нас город. Это вдохновляет и поддерживает. Когда ты знаешь, кто ты, уважаешь себя и совершаешь поступки, которые питают самоуважение, ты можешь пережить любые сложные времена. Глобальные перемены будут, но это не означает чего-то ужасного, это нормально. Поэтому будем надеяться, что ситуация улучшится, здравый смысл возобладает и мы станем счастливее.
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