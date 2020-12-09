В новосибирском театре кукол проведут масштабный ремонт за 100 миллионов

В Новосибирске отремонтируют театр кукол за 100 млн рублей
В 2022 году в Новосибирском областном театре кукол начнут капитальный ремонт. Там планируют обновить историческую часть здания.
— За проектно-сметную документацию заплатили
Предварительная сумма работ —
— Либо это будет капитальный ремонт, либо реставрация. По сути, это капитальный ремонт, начиная от сантехники, электропроводки и заканчивая восстановлением настенных украшений, исторической лестницы, — уточнил директор театра.
Юрий Горлатых также рассказал, что ранее театр планировал построить рядом дополнительное здание с гостиницей для приезжих артистов и мастерскими. Однако это не удалось сделать из-за нехватки территории.
В ноябре прошлого года в Новосибирск переехал скандальный художник-француз, чтобы начать работу в кукольном театре. Он рассказал НГС, какие спектакли будет показывать детям.