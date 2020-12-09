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В новосибирском театре кукол проведут масштабный ремонт за 100 миллионов

В 4,5 млн рублей обошлась проектная документация

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В театре уже отремонтировали зрительный зал и фойе

В театре уже отремонтировали зрительный зал и фойе

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В Новосибирске отремонтируют театр кукол за 100 млн рублей

В 2022 году в Новосибирском областном театре кукол начнут капитальный ремонт. Там планируют обновить историческую часть здания.

— За проектно-сметную документацию заплатили 4,5 млн рублей. Сколько будут стоить все работы, пока неизвестно. Мы уже отремонтировали зрительный зал, фойе. Осталось в исторической части здания сделать ремонт в женской гримерной, мужской и кабинетах администрации. Курировать работы будет научно-производственный центр при управлении охраны памятников, — рассказал НГС директор театра Юрий Горлатых.

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Предварительная сумма работ — 100 млн рублей. Средства выделят из федерального и областного бюджетов. Ремонт планируют проводить летом, когда у театра наименьшая загруженность.

— Либо это будет капитальный ремонт, либо реставрация. По сути, это капитальный ремонт, начиная от сантехники, электропроводки и заканчивая восстановлением настенных украшений, исторической лестницы, — уточнил директор театра.

Юрий Горлатых также рассказал, что ранее театр планировал построить рядом дополнительное здание с гостиницей для приезжих артистов и мастерскими. Однако это не удалось сделать из-за нехватки территории.

В ноябре прошлого года в Новосибирск переехал скандальный художник-француз, чтобы начать работу в кукольном театре. Он рассказал НГС, какие спектакли будет показывать детям.

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Театр куколреставрацияремонт
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