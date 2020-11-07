«Его включали в списки влиятельных людей, а он оставался тем же Михал Михалычем»: воспоминание о Жванецком

Мои 5 минут с Жванецким. Почти интервью. 2010 г.

Он стал такой же неотъемлемой частью нашей культуры и жизни, как «Броненосец «Потемкин»» или творчество Высоцкого. Он в нашем времени и, собственно, он и есть часть его. Он — Михаил Жванецкий. Человек, который при жизни стал классиком, разошелся на цитаты, а его потрепанный портфель представляет для России не меньшую ценность, чем ядерный чемоданчик президента.

«Если меня в темном месте прислонить к теплой стенке…», «А что скажет начальник транспортного цеха?», «Вот такие раки! Но вчера по 5 рублей, а сегодня мелкие — но по 3!», «В греческом зале, в греческом зале…», «Отойди, мышь белая!» — это все он, Михаил Жванецкий.

С его голоса говорили Райкин, Ильченко и Карцев. А он утвердил в нашей жизни непередаваемый оптимизм одесских коммуналок, в которых перемешалась, сплавилась и отразилась, как в зеркале, вся наша многонациональная страна. Он громко говорил о таких вещах, о которых другие шептали, говорил так, как другие мечтали, но не умели или не решались даже пошутить.