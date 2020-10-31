31 октября суббота
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 1/10
usd 79.33
eur 92.63
Тема дняМонолог жены заболевшего. К чему готовиться

Все новости

Все новости

Танцовщица из Новосибирска выпустила эмоциональный клип, снятый одним дублем

Съемки проходили в Москве

403
3Обсудить

Поделиться

Весь танец поставила сама Юлианна

Весь танец поставила сама Юлианна

Поделиться

Клип про дуальность человека выпустила танцовщица из Новосибирска

Танцовщица и хореограф из Новосибирска Юлианна Кобцева выложила видео с танцем под песню «Shabrang» исполнительницы Sevdaliza. Вся хореография была снята одним дублем.

— Изначально название трека с иранского переводится как «невинный». Мне захотелось поиграть с трактовкой этого слова, с восприятием этого слова и задать такой вопрос: может ли невинность расцениваться как грех или как что-то со знаком «минус», — рассказывает танцовщица.

Всю хореографию в клипе поставила сама Юлианна. Съемки проходили в павильоне в Москве.

— Здесь идет такая некая дуальность самой атмосферы, потому что она выглядит, может, немного по-церковному, как место для исповеди, но при этом мое состояние, мой танец, мой взгляд, мои ощущения, они довольно противоположные. И мне хотелось подчеркнуть дуальность всех восприятий, таких слов как грех, невинность, и дать зрителю самому интерпретировать в рамках этого визуала, — добавила Юлианна.

Летом Юлианна Кобцева прошла в финал танцевального проекта «Dance Революция» на Первом канале.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

клиптанцовщица
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (3)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!