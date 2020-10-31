Танцовщица из Новосибирска выпустила эмоциональный клип, снятый одним дублем

Клип про дуальность человека выпустила танцовщица из Новосибирска
Танцовщица и хореограф из Новосибирска Юлианна Кобцева выложила видео с танцем под песню «Shabrang» исполнительницы Sevdaliza. Вся хореография была снята одним дублем.
— Изначально название трека с иранского переводится как «невинный». Мне захотелось поиграть с трактовкой этого слова, с восприятием этого слова и задать такой вопрос: может ли невинность расцениваться как грех или как что-то со знаком «минус», — рассказывает танцовщица.
Всю хореографию в клипе поставила сама Юлианна. Съемки проходили в павильоне в Москве.
— Здесь идет такая некая дуальность самой атмосферы, потому что она выглядит, может, немного по-церковному, как место для исповеди, но при этом мое состояние, мой танец, мой взгляд, мои ощущения, они довольно противоположные. И мне хотелось подчеркнуть дуальность всех восприятий, таких слов как грех, невинность, и дать зрителю самому интерпретировать в рамках этого визуала, — добавила Юлианна.
Летом Юлианна Кобцева прошла в финал танцевального проекта «Dance Революция» на Первом канале.