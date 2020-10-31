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Актер Шон Коннери умер на 91-м году жизни

За свою карьеру он снялся более чем в 70 фильмах

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В 2003 году Коннери объявил о завершении актерской карьеры

В 2003 году Коннери объявил о завершении актерской карьеры

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Британский актер Шон Коннери ушел из жизни в возрасте 90 лет, об этом сообщает BBC со ссылкой на родственников артиста. Причина смерти, а также дата прощания со знаменитостью пока не уточняются.

За свою карьеру Коннери снялся более чем в 70 фильмах, мировую известность ему принесла роль агента британских спецслужб Джеймса Бонда. Сэр Шон сыграл в 7 экранизациях произведений Яна Флеминга об агенте 007. BBC News отмечает, что, по оценкам зрителей, Коннери был лучшим исполнителем роли Бонда за всю историю.

За создание образа Джима Мэлоуна в гангстерской драме «Неприкасаемые» Коннери удостоился премий «Оскар» и «Золотой глобус». В 2003 году завершил свою полувековую карьеру; проживал с супругой на Багамских островах.

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актерсмертьШон Коннери
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