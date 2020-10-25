С 27 октября новосибирский театр «Красный факел» возобновляет спектакли. При этом «КаФе» — третья сцена — откроется на день раньше — в понедельник, 26 октября.



— Рады сообщить, что 27 октября «Красный Факел» возобновит свою деятельность с соблюдением всех мер безопасности, продиктованных эпидемиологической ситуацией, и откроется для зрителей. А наша третья сцена — «КаФе» — будет готова принять гостей с 26 октября, — сказано в официальном заявлении.

Театр приостанавливал спектакли с 12 октября по 25 октября — среди сотрудников и артистов были выявлены заболевшие COVID-19.