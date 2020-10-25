С 27 октября новосибирский театр «Красный факел» возобновляет спектакли. При этом «КаФе» — третья сцена — откроется на день раньше — в понедельник, 26 октября.
— Рады сообщить, что 27 октября «Красный Факел» возобновит свою деятельность с соблюдением всех мер безопасности, продиктованных эпидемиологической ситуацией, и откроется для зрителей. А наша третья сцена — «КаФе» — будет готова принять гостей с 26 октября, — сказано в официальном заявлении.
Театр приостанавливал спектакли с 12 октября по 25 октября — среди сотрудников и артистов были выявлены заболевшие COVID-19.
— Есть заболевшие. И многие, в том числе остальные сотрудники и зрители, находятся в зоне риска. Поэтому мы приняли решение приостановить деятельность театра на две недели. Мы будем работать удалённо. Сейчас делаем таблицу переносов, зрители чуть позже узнают, на какое число переносится их спектакль, — сказал тогда руководитель пресс-службы театра Артём Ремнёв.
По его словам, решение закрыться на две недели было принято, чтобы выявить заболевших и прервать распространение инфекции внутри театра.
Также с субботы, 24 октября, возобновлены постановки в театре Афанасьева. Спектакли здесь не показывали с 16 по 23 октября.
Руководство НОВАТа сообщило, что 70% их артистов перенесли ковид разной тяжести. Двое инфицированных сотрудников сейчас в больнице, остальные лечатся амбулаторно. Официально коронавирусная инфекция подтверждена у 24 работников Оперного.