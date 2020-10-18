Ещё один новосибирский театр отменил спектакли из-за пандемии

Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева отменил спектакли на ближайшие дни — решение связано с всплеском заболеваемости.

«Уважаемые зрители! В связи с обострением сезонных респираторных заболеваний театром принято решение об отмене с 16 по 23 октября включительно всех запланированных спектаклей», — сообщается на странице театра в Instagram.

Билеты на отменённые спектакли можно сдать до 28 декабря по месту приобретения.

С 12 октября по 25 октября в новосибирском театре «Красный факел» также отменили спектакли, так как несколько сотрудников театра и артистов заболели коронавирусной инфекцией. В начале октября зараженные сотрудники были выявлены и в другом новосибирском театре — в НОВАТе заболел 21 человек, поэтому некоторые сотрудники перешли на удалёнку. Худрук оперного театра Владимир Кехман рассказал, как на самом деле обстоят дела с ковидом в НОВАТе. С начала учебного года во многих школах также зафиксировали случаи заражения среди учеников и учителей — по последней информации, на карантине 224 класса.