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Фотограф из Новосибирска завоевал Гран-при конкурса Wildlife Photographer of the Year

Его фото выбрали из 49 тысяч снимков

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Фотограф Сергей Горшков выиграл международный конкурс за снимок амурского тигра

Фотограф из Новосибирска Сергей Горшков стал обладателем Гран-при престижного международного конкурса Wildlife Photographer of the Year, который проводит британский Музей естественной истории.

Снимок «Объятие» Сергей Горшков сделал в Приморье в национальном парке «Земля леопарда».На фото тигр обнимает амурскую ель. Эта фотография была признана лучшей из 49 тысяч, присланных на конкурс, который проводится с 1964 года. Победителя объявила герцогиня Кембриджская Кэтрин, которая является покровительницей Музея естественной истории.

Сергей Горшков родился в селе Юрты Тогучинского района Новосибирской области. Он окончил НГАУ, а после с женой уехал на Север. Долгое время работал в нефтяной промышленности, был вице-президентом нефтяной компании «Магма». Сергей увлёкся фотографией в 2001 году, снимал в Ботсване, Намибии, на Камчатке. Является учредителем Союза фотографов дикой природы. Был удостоен шести наград от BBC Wildlife в номинации «Фотограф года».

В апреле фото сибирячки в красных пионах заняло призовое место в конкурсе WPE INTERNATIONAL PHOTOGRAPHERS AWARDS 2019.

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амурский тигрфотограф из Новосибирска
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