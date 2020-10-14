Фотограф из Новосибирска завоевал Гран-при конкурса Wildlife Photographer of the Year

Фотограф Сергей Горшков выиграл международный конкурс за снимок амурского тигра
Фотограф из Новосибирска Сергей Горшков стал обладателем Гран-при престижного международного конкурса Wildlife Photographer of the Year, который проводит британский Музей естественной истории.
Снимок «Объятие» Сергей Горшков сделал в Приморье в национальном парке «Земля леопарда».На фото тигр обнимает амурскую ель. Эта фотография была признана лучшей из 49 тысяч, присланных на конкурс, который проводится с 1964 года. Победителя объявила герцогиня Кембриджская Кэтрин, которая является покровительницей Музея естественной истории.
Сергей Горшков родился в селе Юрты Тогучинского района Новосибирской области. Он окончил НГАУ, а после с женой уехал на Север. Долгое время работал в нефтяной промышленности, был вице-президентом нефтяной компании «Магма». Сергей увлёкся фотографией в 2001 году, снимал в Ботсване, Намибии, на Камчатке. Является учредителем Союза фотографов дикой природы. Был удостоен шести наград от BBC Wildlife в номинации «Фотограф года».
В апреле фото сибирячки в красных пионах заняло призовое место в конкурсе WPE INTERNATIONAL PHOTOGRAPHERS AWARDS 2019.