Фотограф из Новосибирска завоевал Гран-при конкурса Wildlife Photographer of the Year

Фотограф из Новосибирска Сергей Горшков стал обладателем Гран-при престижного международного конкурса Wildlife Photographer of the Year, который проводит британский Музей естественной истории.

Снимок «Объятие» Сергей Горшков сделал в Приморье в национальном парке «Земля леопарда».На фото тигр обнимает амурскую ель. Эта фотография была признана лучшей из 49 тысяч, присланных на конкурс, который проводится с 1964 года. Победителя объявила герцогиня Кембриджская Кэтрин, которая является покровительницей Музея естественной истории.