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Михаил Жванецкий объявил об уходе со сцены

Он решил прекратить выступления из-за возраста

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Советский и российский писатель-сатирик, исполнитель своих литературных произведений Михаил Жванецкий 6 марта отметил 86-летие

Советский и российский писатель-сатирик, исполнитель своих литературных произведений Михаил Жванецкий 6 марта отметил 86-летие

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий решил прекратить выступления на сцене, об этом сообщил РИА «Новости» представитель артиста Олег Сташкевич. Артист принял такое решение из-за своего возраста, в марте он отметил 86-летие и сейчас он решил закончить концертную деятельность.

«Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены, — сказал Олег Сташкевич. — У Жванецкого это мужество есть — вовремя уйти со сцены, не тянуть. Он реалист и сказал, что не надо выходить на сцену. Стареть нужно дома. Человек теряет какую-то работоспособность свою привычную, зачем это демонстрировать? Жванецкий закрыл передачу, закончил концертную деятельность».

В феврале 2019 года президент России Владимир Путин наградил Михаила Жванецкого орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени». Артист отмечен «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Видео: Россия 1 / YouTube.com

Видео: Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД России / YouTube.com

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Михаил Жванецкийконцерт
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