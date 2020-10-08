Михаил Жванецкий объявил об уходе со сцены

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий решил прекратить выступления на сцене, об этом сообщил РИА «Новости» представитель артиста Олег Сташкевич. Артист принял такое решение из-за своего возраста, в марте он отметил 86-летие и сейчас он решил закончить концертную деятельность.
«Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены, — сказал Олег Сташкевич. — У Жванецкого это мужество есть — вовремя уйти со сцены, не тянуть. Он реалист и сказал, что не надо выходить на сцену. Стареть нужно дома. Человек теряет какую-то работоспособность свою привычную, зачем это демонстрировать? Жванецкий закрыл передачу, закончил концертную деятельность».
В феврале 2019 года президент России Владимир Путин наградил Михаила Жванецкого орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени». Артист отмечен «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».
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