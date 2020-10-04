«Основной претензией к НГС всегда были комментаторы»: Стас Соколов встал на защиту диких мнений читателей

Основной претензией к НГС всегда были комментаторы. Самим журналистам часто приходится слышать от потенциальных героев материалов что-то вроде: с вами я бы поговорил, но там же под материалом такого напишут... Обозреватель НГС Стас Соколов считает, что комментариев не только не нужно бояться, напротив, их полезно регулярно читать. Вот его аргументы.
Мы живем в новой информационной реальности — ничего подобного не было ни 40, ни 20, ни даже 10 лет назад. Люди все меньше заходят напрямую на информационные ресурсы, а следуют за тем, что им предлагают социальные сети и агрегаторы вроде Яндекс.Дзен c Google Feed. Время ограничено и проще прокрутить свою собственную ленту, в которую можно добавить всё, что тебя интересует. Тем более, что алгоритмы будут подстраиваться под пользователя, выбирая ему именно те новости, которые вызывают у вас наибольший отклик.
Вот здесь-то и кроется главная проблема. Возможность создать свой собственный информационный кокон приводит к совершенно новой ситуации, когда огромное количество людей во всем мире перестают видеть, слышать, а значит и понимать друг друга. Посмотрите на собственные аккаунты в соцсетях. Если вы пользуетесь ими достаточно активно (но это не является вашей работой), то вы осознанно или подсознательно выбрасываете из собственной ленты всё то, что вас раздражает. Для этого не обязательно даже удалять из френдов, достаточно просто скрыть пользователя — он даже не узнает. И вот вы уже живете в уютном мирке единомышленников, которые дружно поддерживают или выражают возмущение обо всем, что публикуете вы сами (и что появляется в лентах у френдов). С точки зрения отдельного человека — это нормальная ситуация. С точки зрения общества в целом — катастрофа.
Ведь люди, которые не разделяют ваших взглядов, никуда не делись. Нет, они живут с вами в одном подъезде, их дети учатся вместе с вашими детьми. Ну и, конечно, все они ходят на выборы (могут прийти, по крайней мере). И когда вдруг обитатели разных коконов сталкиваются на какой-то нейтральной территории, они испытывают шок, их охватывает непонимание, ярость, отчаянье — кому уж что достанется.
Не нужно думать, что это какая-то чисто российская проблема (хотя степень взаимной агрессии по любому поводу в рунете, конечно, это довольно специфическое явление). Социологи в США, например, уже несколько лет отмечают растущую поляризацию общества, когда сторонники республиканцев начинают открыто называть демократов врагами. Именно информационные коконы привели к появлению огромного количества сторонников самых диких идей. Самый яркий пример здесь — «теория плоской земли». Казалось бы, как можно всерьез обсуждать такую дичь в 21-ом веке? Но стоит человеку попасть в сообщество, где эту дичь обсуждают сотни людей, как он тоже начнет хотя бы сомневаться. Теории заговора существовали, конечно, всегда, но никогда у их любителей не было таких возможностей для обмена мнениями и объединения. Ведь там, за забором, который возвели вокруг себя поклонники очередной безумной теории, нет никого, кто бы сказал: что вы несёте?
Именно потому сейчас так важны массовые медиа, где гарантировано присутствие разных людей и мнений. Конечно, журналисты могут тоже попадать под влияние тех или иных идей, но ориентация на массового читателя неминуемо заставляет издание соблюдать некоторый баланс. Ведь ему нужно как можно больше читателей, а не просто небольшая группка поклонников.
И особое значение здесь играют комментарии под текстами — те самые, которые так бесят и героев публикаций, и, порой, их авторов. И самих комментаторов, кстати, тоже. Потому что «комменты» оказываются своего рода «Диким Западом», где не действуют почти никакие законы (разве что модератор удалит очевидные оскорбления и нецензурщину). Здесь можно встретить довольно репрезентативный срез мнений людей, которые живут в этом городе. Конечно, там бывает много нытья, стереотипных реакций в духе «лучше бы на эти деньги…» Но ведь именно так в массе своей и реагируют на новости самые что ни на есть живые люди. Можно не разделять этих мнений, но осознавать реальные настроения публики очень полезно.
Разумеется, комментариями, как любым естественным природным сырьем, нужно уметь пользоваться. Отделять откровенных «троллей», у многих из которых, кажется, в жизни нет больше никаких занятий. Фильтровать реакции тех, кто пришел свести какие-то личные счеты. Но самое главное — изначально допускать возможность других людей иметь мнение отличное от вашего. Потому что тот факт, что человек имеет иное мнение, не делает его обязательно ни личным врагом, ни предателем родины. Более того, расходясь в оценке какого-то одного вопроса, вы вполне можете быть солидарны в другом, возможно, куда более важном для вашей жизни здесь и сейчас.
А вообще, изменить характер комментариев можно единственным способом — написав что-то дельное самому. И чем больше таких дельных реплик будет, чем меньше вы будете реагировать на троллинг, тем здоровее будет атмосфера. Но для этого необходимы усилия достаточно большого количества людей. Это, кстати, касается и жизни города в принципе.
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