«Основной претензией к НГС всегда были комментаторы»: Стас Соколов встал на защиту диких мнений читателей

Основной претензией к НГС всегда были комментаторы. Самим журналистам часто приходится слышать от потенциальных героев материалов что-то вроде: с вами я бы поговорил, но там же под материалом такого напишут... Обозреватель НГС Стас Соколов считает, что комментариев не только не нужно бояться, напротив, их полезно регулярно читать. Вот его аргументы.



Мы живем в новой информационной реальности — ничего подобного не было ни 40, ни 20, ни даже 10 лет назад. Люди все меньше заходят напрямую на информационные ресурсы, а следуют за тем, что им предлагают социальные сети и агрегаторы вроде Яндекс.Дзен c Google Feed. Время ограничено и проще прокрутить свою собственную ленту, в которую можно добавить всё, что тебя интересует. Тем более, что алгоритмы будут подстраиваться под пользователя, выбирая ему именно те новости, которые вызывают у вас наибольший отклик.

