«Команда вице-мэра посыпалась снизу»: над кем нависла угроза из-за дела Минпромторга на 150 млн и при чем тут нужды армии

Источники предполагают, что дело затрагивает интересы «важных людей» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Суд в Новосибирске арестовал Юрия Воробьева и Наталью Зырянову — фигурантов уголовного дела о махинациях с госзакупками в региональном Минпромторге, из-за действий которых из бюджета, по версии следствия, увели 150 миллионов рублей. Кто при содействии чиновников собственно похитил деньги путем обмана на государственных контрактах — следствие разбирается в рамках второго уголовного дела. Источники НГС утверждают, что за арестом рядовых начальников отделов кроется настоящая чистка. Детали — в нашем материале.

Персонажи второго плана

Чиновников Минпромторга Новосибирской области задержали по подозрению в превышении должностных полномочий (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили в понедельник в пресс-службе прокуратуры региона. Махинации с заключением государственных контрактов выявила ФСБ при содействии МВД.

По результатам проверки оказалось, что должностные лица Министерства промышленности и торговли предоставили юрлицу конфиденциальные сведения о планируемых закупках и условиях контрактов, говорилось в сухом пресс-релизе прокуратуры.

Юрия Воробьёва отправили под стражу до следующего года Источник: Эмиль Фукс / NGS.RU











По данным следствия, речь идет о начальнике отдела мониторинга потребительского рынка управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг Минпромторга Юрии Воробьеве и начальнике управления экономики и финансов министерства Наталье Зыряновой.

С ходатайством о заключении обвиняемых под стражу выступил отдел по расследованию организованной преступной деятельности в сфере предпринимательства и легализации денежных средств ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области.

24 декабря Центральный районный суд поместил под стражу Юрия Воробьёва до 22 февраля 2025 года. Такая же мера пресечения избрана Наталье Зыряновой.

Особо крупный заказ

Юрий Воробьёв и Наталья Зырянова — второстепенные персонажи в этом уголовном деле. Их действия, по версии следствия, способствовали основному преступлению — мошенничеству при исполнении государственных контрактов в особо крупном размере. Ущерб составил около 150 миллионов рублей. Контракты, как рассказал источник НГС, непростые, а в духе времени — государственной важности.

По данным источника НГС, у силовиков возникли вопросы к госконтрактам на материальное обеспечение военнослужащих, заключенным в период с апреля 2022 года по октябрь 2024 года. Правительство Новосибирской области, как и все другие регионы, заключает подобные контракты с участием единственного поставщика — согласно постановлению № 173-п от 21.04.2022 года. Всего к концу 2024 года власти выделили почти 750 миллионов рублей на эти цели.

Заключение госконтрактов как раз и контролировали Воробьёв и Зырянова. Некоторые договоры вызвали подозрение у ФСБ. Выяснилось, что один из коммерсантов (а может быть и не один) получал незаконные преимущества при отборе.

По данным следствия, обвиняемые заранее предоставляли коммерческой организации данные о предстоящих закупках, проще говоря, сливали список товаров, которые надо будет закупить и поставить.

Дальше коммерсанты подделывали коммерческие предложения якобы от иных организаций-конкурентов и формировали свое — с завышенными ценами. Документы предоставляли Зыряновой и Воробьеву для отбора. Свои — от себя, поддельные — от липовых компаний. Чиновники делали вид, что добросовестно ведут отбор и заключали контракты с нужной компанией, как с единственным поставщиком. Таким образом за два с лишним года коммерсанты получили из бюджета лишних 150 миллионов рублей.

Силовики пока не установили всех причастных к мошенничеству, но известно, что под подозрение уже попали сотрудники организации, которой сливали данные. НГС не называет её, так как это может помешать ходу следствия. Привлекут ли самих Зырянову и Воробьева как соучастников по делу о мошенничестве или же ограничатся тем, что они просто превысили полномочия — покажет следствие.

По данным НГС, компания, которой заинтересовались силовики, до сентября 2022 года находилась в Новосибирске, но сейчас «прописана» в Москве. Дата переезда совпала с периодом начала частичной мобилизации в России.

По данным Rusprofile, организация существует с 2009 года и занимается доставкой грузов из Китая. Выручка за прошлый год составила более 340 миллионов рублей, чистая прибыль — почти 4 миллиона. За время существования есть одно упоминание об участии в госзакупках на сумму 44 тысячи рублей.

Политические игры

Несколько источников НГС, знакомых с ситуацией, в день задержания чиновников Минпромторга предположили, что дело так или иначе затронет других, более крупных политиков. В частности, собеседники допускали интерес силовиков в вице-мэру Максиму Останину.

Догадки косвенно подтвердились, когда источники НГС рассказали про обыски у него и главы Минпромторга Андрея Гончарова. Оперативники исходили из того, что Максим Останин занимал должность заместителя министра как раз в тот период, когда совершались преступления. Были и другие причины. Знакомые с ситуацией собеседники обратили внимание на личность одного из фигурантов — Юрия Воробьёва они называют правой рукой Останина ещё со времён его работы в правительстве.

— Воробьёв без Останина вообще ничего не делал, — кратко прокомментировал один из источников.

Другой собеседник также подчеркнул важность обвиняемого для вице-мэра.

— Юрия Воробьёва уже ждали в мэрии, он очень хороший специалист. Последние лет семь он организовывал форумы предпринимателей, был связующим звеном новосибирского бизнеса в сфере его профильной деятельности — торговли. Он очень чётко делал то, что ему скажут. Но сейчас видно, что команда вице-мэра посыпалась снизу, и это очень мрачно, — говорит источник.

Дело Дениса Архипова дошло до суда — его министерство также курировал Сергей Сёмка Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Другой собеседник, знакомый с ситуацией, также предполагает, что интересы силовиков не ограничиваются двумя мелкими чиновниками министерства — он называет уголовное дело «наведением порядка после бардака».

— Минпромторг активно занимался вопросами матобепечения военнослужащих из региона. Но по факту это вещи, напрямую не связанные со сферой деятельности министерства, а скорее задача Минобороны. Эта функция могла создать определённый люфт для того, чтобы кто-то неправильно воспринял свои полномочия. Предприниматели столкнулись с тотальным бардаком [при исполнении обязательств по контрактам], — объясняет источник.

Источник в ходе беседы несколько раз упомянул имя другого крупного новосибирского чиновника, оставившего свой пост в конце октября — вице-губернатора Сергея Сёмки. Именно он курировал сферы промышленности и ЖКХ. Теперь, после преследования экс-министра ЖКХ Дениса Архипова, это второй вопрос к деятельности экс-чиновника.

— Меня удивило, когда я узнал, что Сёмка был лицом, принимающим решения. Я знаю предпринимателей, которые искренне мне говорили, что он ушёл с должности, потому что у него были очень серьёзные проблемы со здоровьем. Теперь же выяснилось, что отставка была связана как раз с этими делами, и ушёл он вовсе не сам. Насколько мне известно, к нему уже давно есть вопросы. Если над кем-то и нависла угроза, так это над ним. На мой взгляд, главное сейчас, чтобы это дело не стало поводом для подведения каких-то политических итогов, — утверждает собеседник.