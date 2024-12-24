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Криминал Суд отправил в СИЗО чиновника новосибирского Минпромторга: его подозревают в махинации на 150 миллионов

Суд отправил в СИЗО чиновника новосибирского Минпромторга: его подозревают в махинации на 150 миллионов

Юрий Воробьев будет под арестом до 22 февраля

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43 комментария

Юрия Воробьева подозревают в превышении должностных полномочий

Источник:

В Новосибирске Центральный районный суд отправил в СИЗО Юрия Воробьева — начальника отдела мониторинга потребительского рынка управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг регионального Минпромторга. Он будет под арестом до 22 февраля.

По данным прокуратуры Новосибирской области, его подозревают в превышении должностных полномочий (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Помимо Воробьева была задержана начальник управления экономики и финансов Минпромторга Наталья Зырянова.

Источник:

По результатам проверки оказалось, что должностные лица министерства промышленности и торговли предоставили юрлицу конфиденциальные сведения о планируемых закупках и условиях госконтрактов, сказано в сообщении.

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Ранее суд арестовал имущество родственников бывшего главного борца с коррупцией в Новосибирске.

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Комментарии
43
kolhoznik
1 час
Воробьева закрыли, это понятно, а с Зыряновой что? будет сотрудничать ? домашний арест? или подписка? что дали обыски у Гончарова и Останина? они не причем? или Успеховские вне подозрений?
мир во всём мире
1 час
Какой то он грустный
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