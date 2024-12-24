Суд отправил в СИЗО чиновника новосибирского Минпромторга: его подозревают в махинации на 150 миллионов

В Новосибирске Центральный районный суд отправил в СИЗО Юрия Воробьева — начальника отдела мониторинга потребительского рынка управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг регионального Минпромторга. Он будет под арестом до 22 февраля.
По данным прокуратуры Новосибирской области, его подозревают в превышении должностных полномочий (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Помимо Воробьева была задержана начальник управления экономики и финансов Минпромторга Наталья Зырянова.
По результатам проверки оказалось, что должностные лица министерства промышленности и торговли предоставили юрлицу конфиденциальные сведения о планируемых закупках и условиях госконтрактов, сказано в сообщении.
Ранее суд арестовал имущество родственников бывшего главного борца с коррупцией в Новосибирске.