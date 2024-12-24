Пенсионер убил внучку и двухлетнюю правнучку — его отправят на принудительное лечение

Пенсионеру из Красноярска, которого задержали за убийство внучки и правнучки в июне, назначили принудительное лечение. По результатам экспертизы, у 75-летнего красноярца выявили хроническое психическое заболевание. Как пояснили в региональном СК, в момент убийства он не осознавал, что делает.
Трагедия произошла в июне в Красноярске на улице Щорса. Как рассказывал NGS24.RU, пенсионеру некуда было пойти после того, как его попросила съехать сожительница. Он приехал в квартиру к внучке. Там они поссорились: мужчина искал сумку с документами на дачный участок, где собирался пожить, но не нашел их. Тогда он потребовал у внучки, а та попросила деда не приставать с расспросами. Мужчина разозлился, схватился за нож и стал бить в живот женщину, а затем зарезал и свою двухлетнюю правнучку.
Мужчину признали невменяемым в сентябре 2024 года, до этого ему грозило пожизненное.
Ранее корреспонденты NGS24.RU поговорили с соседями семьи. Многие отзывались о семье хорошо, экс-супруга пенсионера не замечала за ним склонности к насилию и нездоровое поведение.
В Новосибирский районный суд поступило уголовное дело Константина Жидких. Мужчину обвиняют в том, в апреле он на глазах у маленьких детей зарезал свою жену. Соответствующая информация появилась на официальном сайте суда.