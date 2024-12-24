Пенсионер убил внучку и двухлетнюю правнучку — его отправят на принудительное лечение

Пенсионеру из Красноярска, которого задержали за убийство внучки и правнучки в июне , назначили принудительное лечение. По результатам экспертизы, у 75-летнего красноярца выявили хроническое психическое заболевание. Как пояснили в региональном СК, в момент убийства он не осознавал, что делает.

Трагедия произошла в июне в Красноярске на улице Щорса. Как рассказывал NGS24.RU, пенсионеру некуда было пойти после того, как его попросила съехать сожительница. Он приехал в квартиру к внучке. Там они поссорились: мужчина искал сумку с документами на дачный участок, где собирался пожить, но не нашел их. Тогда он потребовал у внучки, а та попросила деда не приставать с расспросами. Мужчина разозлился, схватился за нож и стал бить в живот женщину, а затем зарезал и свою двухлетнюю правнучку.