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Криминал «Начали крушить все подряд»: двое погромщиков ворвались в ломбард на Учительской

«Начали крушить все подряд»: двое погромщиков ворвались в ломбард на Учительской

Одному из нападавших удалось сбежать

3 430
40 комментариев

Последствия погрома и одного из его виновников гвардейцы сняли на фото

Источник:

В Новосибирске двое парней ворвались в ломбард на улице Учительской и устроили там погром. Дебош произошел вечером в пятницу, о нем рассказали 23 декабря в агентстве безопасности «Гвардия».

— Молодые люди начали крушить все подряд. В итоге были сломаны выставленные на продажу магнитофон и мотоблок (агрегат для вспашки земли — Прим.ред.), — уточнили в пресс-службе агентства. — Один из нападавших сумел убежать, второй был задержан.

Гвардейцы попытались выяснить, что было нужно буйному сибиряку и его другу, но не преуспели.

— Задержанный посетитель попросил попить воды, а потом ушел в себя и на людей не реагировал, — уточнили в АБ «Гвардия».

Бойцы ГБР предположили, что парни находились в алкогольном или наркотическом опьянении. На место вызвали полицейских.

В середине декабря в Новосибирске задержали мужчину, который устроил дебош в одном из магазинов Западного микрорайона. Он битой снес полку с продуктами.

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АБ Гвардия Дебош Ломбард Новосибирск
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Комментарии
40
275239151
34 минуты
На детокс на нарах на пару лет
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
27 минут
Вот зачем кредитные карты у людей урезать. 😂😂😂
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