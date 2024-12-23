«Начали крушить все подряд»: двое погромщиков ворвались в ломбард на Учительской

Последствия погрома и одного из его виновников гвардейцы сняли на фото Источник: АБ «Гвардия»











В Новосибирске двое парней ворвались в ломбард на улице Учительской и устроили там погром. Дебош произошел вечером в пятницу, о нем рассказали 23 декабря в агентстве безопасности «Гвардия».

— Молодые люди начали крушить все подряд. В итоге были сломаны выставленные на продажу магнитофон и мотоблок (агрегат для вспашки земли — Прим.ред.), — уточнили в пресс-службе агентства. — Один из нападавших сумел убежать, второй был задержан.

Гвардейцы попытались выяснить, что было нужно буйному сибиряку и его другу, но не преуспели.

— Задержанный посетитель попросил попить воды, а потом ушел в себя и на людей не реагировал, — уточнили в АБ «Гвардия».

Бойцы ГБР предположили, что парни находились в алкогольном или наркотическом опьянении. На место вызвали полицейских.