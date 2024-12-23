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Криминал эксклюзив Силовики провели обыски у главы новосибирского Минпромторга и его бывшего заместителя

Силовики провели обыски у главы новосибирского Минпромторга и его бывшего заместителя

Следственные мероприятия связаны с уголовным делом в отношении чиновников министерства

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80 комментариев

Обыски проходят на фоне уголовного дела в отношении чиновников Минпромторга

Источник:

У министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова прошли обыски на фоне уголовного дела в отношении его подчинённых, которых подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом в понедельник сообщил источник НГС в правоохранительных органах.

По данным источника, обыски также прошли у заместителя мэра Новосибирска Максима Останина — на момент совершения подозреваемыми преступления он занимал должность заместителя Андрея Гончарова. Собеседник уточнил, что правовой статус обоих чиновников пока не установлен — об их причастности к совершению преступлений нет информации.

Корреспонденту НГС не удалось связаться с Андреем Гончаровым и Максимом Останиным — они не ответили на звонки. Последнего не было сегодня на сессии горсовета.

Сегодня стало известно, что чиновников Минпромторга Новосибирской области задержали по подозрению в превышении должностных полномочий (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Областное управление ФСБ выявило махинации с заключением государственных контрактов. По результатам проверки оказалось, что должностные лица Министерства промышленности и торговли предоставили юрлицу конфиденциальные сведения о планируемых закупках и условиях госконтрактов.

Также возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении неустановленных лиц. Силовики установили, что ущерб бюджету из-за махинаций с контрактами составил около 150 миллионов рублей.

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Комментарии
81
За державу обидно!
30 минут
Сразу почему то вспоминается история про "1500 квартир". Тоже показухи,заявлений,задержаний,фактов,судов было много,а на выходе получился пшик,главного(которого в заблуждение ввели)повысили ,Стынина просто наняла московского адвоката(благо денег с этих квартир немеренно было) и этот адвокат огласил список счастливых покупателей этих самых квартир,а там!!!!! оказалась вся наша элита и детишки и родня элиты. И сразу всё как то поутихло,ни квартир не вернули, ни виноватых не оказалось ,типа поняли и простили....... Потом пошли аресты главных борцов с коррупцией и они тоже молчать не стали и оказалось опять же ,что и в коррупции замешано столько госслужащих и правохранителей,что все ахнули и теперь вопрос один,а дальше что и кто???? И это ещё ФСБ не заходили в департамент строительства и архитектуры.......... Во времена а , куда галера то приплыла....
Cobalt & Nickel
1 час
Да в любой отдел и департамент заходи, без разбора наручники на всех. И не ошибешься.
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