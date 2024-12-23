Силовики провели обыски у главы новосибирского Минпромторга и его бывшего заместителя

Обыски проходят на фоне уголовного дела в отношении чиновников Минпромторга Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











У министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова прошли обыски на фоне уголовного дела в отношении его подчинённых, которых подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом в понедельник сообщил источник НГС в правоохранительных органах.

По данным источника, обыски также прошли у заместителя мэра Новосибирска Максима Останина — на момент совершения подозреваемыми преступления он занимал должность заместителя Андрея Гончарова. Собеседник уточнил, что правовой статус обоих чиновников пока не установлен — об их причастности к совершению преступлений нет информации.

Корреспонденту НГС не удалось связаться с Андреем Гончаровым и Максимом Останиным — они не ответили на звонки. Последнего не было сегодня на сессии горсовета.

Сегодня стало известно, что чиновников Минпромторга Новосибирской области задержали по подозрению в превышении должностных полномочий (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Областное управление ФСБ выявило махинации с заключением государственных контрактов. По результатам проверки оказалось, что должностные лица Министерства промышленности и торговли предоставили юрлицу конфиденциальные сведения о планируемых закупках и условиях госконтрактов.