ФСБ задержала двух сотрудников новосибирского Минпромторга — их подозревают в махинациях на 150 миллионов рублей

Чиновников Минпромторга Новосибирской области задержали по подозрению в превышении должностных полномочий (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили в понедельник в пресс-службе прокуратуры региона. Областное управление ФСБ выявило махинации с заключением государственных контрактов.
По результатам проверки оказалось, что должностные лица Министерства промышленности и торговли предоставили юрлицу конфиденциальные сведения о планируемых закупках и условиях госконтрактов, сказано в сообщении.
По данным силовиков, речь идет о начальнике отдела мониторинга потребительского рынка управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг Минпромторга Юрии Воробьеве и начальнике управления экономики и финансов Минпромторга Наталье Зыряновой.
Также возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении неустановленных лиц. Силовики установили, что ущерб бюджету из-за махинаций с контрактами составил около 150 миллионов рублей.
Ранее суд арестовал имущество родственников бывшего главного борца с коррупцией в Новосибирске.