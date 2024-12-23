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Криминал ФСБ задержала двух сотрудников новосибирского Минпромторга — их подозревают в махинациях на 150 миллионов рублей

ФСБ задержала двух сотрудников новосибирского Минпромторга — их подозревают в махинациях на 150 миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве

5 017
50 комментариев

Ущерб бюджету составил около 150 миллионов рублей

Источник:

Чиновников Минпромторга Новосибирской области задержали по подозрению в превышении должностных полномочий (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили в понедельник в пресс-службе прокуратуры региона. Областное управление ФСБ выявило махинации с заключением государственных контрактов.

По результатам проверки оказалось, что должностные лица Министерства промышленности и торговли предоставили юрлицу конфиденциальные сведения о планируемых закупках и условиях госконтрактов, сказано в сообщении.

Обыски прошли в жилье подозреваемых в превышении полномочий

Источник:

По данным силовиков, речь идет о начальнике отдела мониторинга потребительского рынка управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг Минпромторга Юрии Воробьеве и начальнике управления экономики и финансов Минпромторга Наталье Зыряновой.

Также возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении неустановленных лиц. Силовики установили, что ущерб бюджету из-за махинаций с контрактами составил около 150 миллионов рублей.

Ранее суд арестовал имущество родственников бывшего главного борца с коррупцией в Новосибирске.

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Комментарии
50
Нда...
1 час
По видео видно, 150 млн не меньше в квартире.
Татьяна 53
1 час
Бюджетный подъезд, такая же дверь и обстановка в квартире. Книжный шкаф из далёких советских времён. Может это такая маскировка.
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