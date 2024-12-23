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Криминал Осталась одна семья: кто живёт в новосибирском общежитии, из-за продажи которого возбудили дело

Осталась одна семья: кто живёт в новосибирском общежитии, из-за продажи которого возбудили дело

Жильцы не обращались в мэрию за предоставлением им маневренного фонда

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4 комментария

Когда-то в здании были зарегистрированы 44 человека

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В общежитии на улице Ветлужская, 3, из-за покупки которого вместе с жильцам возбудили уголовное дело, осталась одна семья. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС. Дети в здании не проживают, уточнили в администрации.

По данным мэрии, жилые помещения № 16, 37, 42 и 54 признаны непригодным для проживания. Постояльцам из этих комнат предоставили новое жильё по договору социального найма.

— В межведомственную комиссию по признанию помещений жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и многоквартирных домов аварийными из иных жилых помещений многоквартирного дома на ул. Ветлужской, 3 обращений не поступало, соответственно, иных решений в отношении жилых помещений или многоквартирного дома в целом комиссией не принималось, — уточнили в мэрии.

Никто из обитателей общежития не обращался в мэрию за предоставлением маневренного фонда, сказано в ответе.

В прокуратуре Советского района в ответ на запрос НГС сообщили, что уголовное дело в отношении нового собственника здания и её доверенного лица поступило в суд 12 декабря. Изначально прокуратура начала проверку условий проживания постояльцев после обращения депутата Госдумы от Новосибирской области Виктора Игнатова в мае 2022 года — сразу после того, как покупатель получил право собственности. Прокурорская проверка также выявила, что здание 1963 года постройки признано непригодным для проживания.

— Сделаны выводы об аварийном состоянии несущих и ограждающих конструкций жилого помещения, повреждениях и деформациях, свидетельствующих о снижении до недопустимого уровня надежности строительных конструкций жилого помещения, в связи с чем признан непригодным для проживания. 03.04.2023 вынесены постановления Мэрии Новосибирска о признании непригодными для проживания жилых помещений, расположенных по вышеуказанному адресу, — сказано в ответе районной прокуратуры.

Ранее НГС писал, что покупатель общежития в Советском районе Новосибирска оказался под следствием. Сделку на 37 миллионов заключили ещё в 2021 году. Здание принадлежало обанкротившемуся «Опытному заводу», а в итоге торгов вместе с 40 жильцами перешло в собственность алтайской предпринимательницы. НГС узнал, что дело получило неожиданный поворот: силовики возбудили два уголовных дела в отношении нового владельца общежития.

В июне НГС рассказывал, как 30 новосибирцев добились выселения 240 иностранцев из хостела — хозяин экстренно свернул бизнес.

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Комментарии
4
Гость
1 час
Молодцы Алтайцы, инфу о зданиях, наверно, прям из первых рук-Админраев получают? И глава Админрая, классный выпускник физкультурного учебного заведения, а сразу юрлицу передал не стал брать на баланс здание(кирпичное)
Гость
36 минут
Нормальный дом. Какая аварийность? Сплошная коррупция по всему Новосибирску.
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