Сибиряк зарезал жену на глазах у детей — дело рассмотрит суд

Убитую женщину родные и соседи вспоминали как заботливую мать, любящую жену и хорошую хозяйку Источник: предоставлено семьей Розы Кирикеевой, источник НГС











В Новосибирский районный суд поступило уголовное дело Константина Жидких. Мужчину обвиняют в том, в апреле он на глазах у маленьких детей зарезал свою жену. Соответствующая информация появилась на официальном сайте суда.

Константин Жидких и его жена Роза Кирикеева прожили вместе 12 лет и имели троих общих детей, но отношения пары вызвали большие вопросы как у родственников Розы, так и у соседей: мужчина издевался над супругой и ее старшими детьми, запрещал ей видеться с родными и применял репродуктивное насилие.

Источник: Антон Дигаев / NGS.ru

Когда женщина нашла в себе силы уйти от абьюзера и поселиться в селе Яркове, Жидких пытался вернуть ее, но Роза была непреклонна. В очередной раз, приехав якобы помириться, Жидких, по версии следствия, нанес ей несколько ударов ножом, а затем предпринял попытку суицида (демонстративную, либо просто неудачную).

Расследование дела продолжалось больше года, накануне материалы поступили в Новосибирский районный суд. Процесс может стартовать еще до нового года. За умышленное убийство Константину Жидких грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.