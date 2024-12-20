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Криминал Сибиряк зарезал жену на глазах у детей — дело рассмотрит суд

Сибиряк зарезал жену на глазах у детей — дело рассмотрит суд

Обвиняемому грозит длительный срок заключения

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Убитую женщину родные и соседи вспоминали как заботливую мать, любящую жену и хорошую хозяйку

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В Новосибирский районный суд поступило уголовное дело Константина Жидких. Мужчину обвиняют в том, в апреле он на глазах у маленьких детей зарезал свою жену. Соответствующая информация появилась на официальном сайте суда.

Константин Жидких и его жена Роза Кирикеева прожили вместе 12 лет и имели троих общих детей, но отношения пары вызвали большие вопросы как у родственников Розы, так и у соседей: мужчина издевался над супругой и ее старшими детьми, запрещал ей видеться с родными и применял репродуктивное насилие.

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Когда женщина нашла в себе силы уйти от абьюзера и поселиться в селе Яркове, Жидких пытался вернуть ее, но Роза была непреклонна. В очередной раз, приехав якобы помириться, Жидких, по версии следствия, нанес ей несколько ударов ножом, а затем предпринял попытку суицида (демонстративную, либо просто неудачную).

Расследование дела продолжалось больше года, накануне материалы поступили в Новосибирский районный суд. Процесс может стартовать еще до нового года. За умышленное убийство Константину Жидких грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

Ранее НГС писал о том что в Новосибирске начался суд над бойцом ММА. Он из-за денег убил жительницу Новосибирска и ее маленькую дочку.

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Убийство Абьюзер Новосибирский районный суд
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Комментарии
3
265889986
3 минуты
На контракт?
Гость
1 минута
мать бой баба и сестра танк, ездили на погибшей наверное с детства, вон и привыкла прислуживать всем подряд
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