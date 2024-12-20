В Новосибирске подростки попали под дело за нападение на неформалов — о драке сообщала Мизулина

В Новосибирске из-за драки подростков возбудили уголовное дело. Как рассказали в СК по Новосибирской области, расследуется дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).
По данным следствия, вечером 15 декабря этого года группа подростков, заранее сговорившись, собрались у одного из ТЦ Новосибирска в Центральном районе.
Подозреваемые нанесли двум несовершеннолетним потерпевшим множество ударов руками и ногами по голове и туловищу. А затем отрезали одному из подростков прядь волос.
— По уголовному делу проведены первоначальные следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы, — добавили в пресс-службе СК.
На время следствия суд в отношении двух фигурантов по делу избрал меру пресечения — им запретили ряд действий. Сейчас проводятся следственные действия, чтобы закрепить доказательную базу.
В СК напомнили, что преступления против общественной безопасности и общественного порядка, являются тяжкими и уголовная ответственность за их совершение наступает с 14 лет.
О потасовке с участием подростков сообщила днем ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она рассказала, что «оффники» напали на «нефоров». Парням не понравились цветные волосы молодых людей и они их отрезали.