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Криминал В Новосибирске подростки попали под дело за нападение на неформалов — о драке сообщала Мизулина

В Новосибирске подростки попали под дело за нападение на неформалов — о драке сообщала Мизулина

Потасовка произошла на выходных возле ТЦ в центре города

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19 комментариев

Нападавшие тоже несовершеннолетние, как и те, кто пострадал

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В Новосибирске из-за драки подростков возбудили уголовное дело. Как рассказали в СК по Новосибирской области, расследуется дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

По данным следствия, вечером 15 декабря этого года группа подростков, заранее сговорившись, собрались у одного из ТЦ Новосибирска в Центральном районе.

Видео появилось в соцсетях

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Подозреваемые нанесли двум несовершеннолетним потерпевшим множество ударов руками и ногами по голове и туловищу. А затем отрезали одному из подростков прядь волос.

 — По уголовному делу проведены первоначальные следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы, — добавили в пресс-службе СК.

На время следствия суд в отношении двух фигурантов по делу избрал меру пресечения — им запретили ряд действий. Сейчас проводятся следственные действия, чтобы закрепить доказательную базу.

В СК напомнили, что преступления против общественной безопасности и общественного порядка, являются тяжкими и уголовная ответственность за их совершение наступает с 14 лет.

О потасовке с участием подростков сообщила днем ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она рассказала, что «оффники» напали на «нефоров». Парням не понравились цветные волосы молодых людей и они их отрезали.

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Комментарии
19
Гость
56 минут
Прядь волос на память отрезали? Романтично.
Гость
33 минуты
А "неформалы" нанесли кому-нибудь какой-нибудь вред? Тусуются промеж себя, выглядят не так. И чо? Это повод, чтоб лупить их? А за что? Вот когда будут деяния со стороны "неформалов" общественно опсные - ими займутся специальные органы. А причёска, вид... Кому не нравится, те могут просто отвернуться.
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