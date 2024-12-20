В Новосибирске подростки попали под дело за нападение на неформалов — о драке сообщала Мизулина

Нападавшие тоже несовершеннолетние, как и те, кто пострадал Источник: телеграм-канал «Анонимный Новосибирск»











В Новосибирске из-за драки подростков возбудили уголовное дело. Как рассказали в СК по Новосибирской области, расследуется дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

По данным следствия, вечером 15 декабря этого года группа подростков, заранее сговорившись, собрались у одного из ТЦ Новосибирска в Центральном районе.

Видео появилось в соцсетях Источник: телеграм-канал «Анонимный Новосибирск»

Подозреваемые нанесли двум несовершеннолетним потерпевшим множество ударов руками и ногами по голове и туловищу. А затем отрезали одному из подростков прядь волос.

— По уголовному делу проведены первоначальные следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы, — добавили в пресс-службе СК.

На время следствия суд в отношении двух фигурантов по делу избрал меру пресечения — им запретили ряд действий. Сейчас проводятся следственные действия, чтобы закрепить доказательную базу.

В СК напомнили, что преступления против общественной безопасности и общественного порядка, являются тяжкими и уголовная ответственность за их совершение наступает с 14 лет.