«Я защищал свою мужскую честь»: сибирского депутата и бойца ММА осудили за избиение автомобилиста

Ивашник во время нападения и оглашения приговора Источник: «ЧП Красноярск» / Vk.com, прокуратура Красноярского края











Назаровского депутата-коммуниста и бойца ММА Владимира Ивашкина осудили за избиение автомобилиста в Красноярске. Его приговорили к 160 часам обязательных работ по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Также с Ивашкина взыскали 120 тысяч компенсации морального вреда и 40 тысяч расходов на лечение.

Депутат вину не признал. Вот, как он прокомментировал свои действия:

— Я защищал свою мужскую честь, так как был оскорблён поведением потерпевшего.

Но его доводы не учли — показания свидетелей, заключения экспертов и записи с камер видеонаблюдения свидетельствовали о виновности народного избранника.

Он и мужчина не поделили дорогу в августе на 2-ой Брянской. Водитель «Хонды» не пропустил «Ауди» Ивашкина, он разозлился, мужчины вышли разбираться, и депутат стал бить человека по лицу, а затем скрылся. Итог: повреждение глаза, перелом костей носа, сотрясение головного мозга, перелом челюсти и множество синяков с кровоподтеками. Как сообщала NGS24.RU знакомая пострадавшего, мужчина не мог видеть одним глазом и находиться на свету — сразу чувствовал боль. Также он не мог полноценно есть из-за тошноты и головокружения.