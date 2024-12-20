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Криминал «Я защищал свою мужскую честь»: сибирского депутата и бойца ММА осудили за избиение автомобилиста

«Я защищал свою мужскую честь»: сибирского депутата и бойца ММА осудили за избиение автомобилиста

Смотрим, насколько оно строгое

595
3 комментария

Ивашник во время нападения и оглашения приговора

Источник:

Назаровского депутата-коммуниста и бойца ММА Владимира Ивашкина осудили за избиение автомобилиста в Красноярске. Его приговорили к 160 часам обязательных работ по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Также с Ивашкина взыскали 120 тысяч компенсации морального вреда и 40 тысяч расходов на лечение.

Депутат вину не признал. Вот, как он прокомментировал свои действия:

— Я защищал свою мужскую честь, так как был оскорблён поведением потерпевшего.

Но его доводы не учли — показания свидетелей, заключения экспертов и записи с камер видеонаблюдения свидетельствовали о виновности народного избранника.

Он и мужчина не поделили дорогу в августе на 2-ой Брянской. Водитель «Хонды» не пропустил «Ауди» Ивашкина, он разозлился, мужчины вышли разбираться, и депутат стал бить человека по лицу, а затем скрылся. Итог: повреждение глаза, перелом костей носа, сотрясение головного мозга, перелом челюсти и множество синяков с кровоподтеками. Как сообщала NGS24.RU знакомая пострадавшего, мужчина не мог видеть одним глазом и находиться на свету — сразу чувствовал боль. Также он не мог полноценно есть из-за тошноты и головокружения.

В Новосибирске прошло первое заседание по уголовному делу об убийстве 39-летней женщины и ее пятилетней дочери. По версии следствия, обвиняемый боец ММА Фарход Рахимзода зарезал женщину на глазах у ребенка.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU кри

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Депутата осудили Прокуратура Легкий вред здоровью Автомобилисты Не поделили дорогу ММА Нокдаун Избиение Дорожный конфликт Обязательные работы
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Комментарии
3
ALЕX
1 час
Ого, и это они квалифицировали как лёгкий вред здоровью?! Этот депутат-драчун должен бы посидеть годик как минимум!
Гость
40 минут
А если бы он просто послал своего оппонента в какое-нибудь "пешее эротическое путешествие", без рукоприкладства, то ещё бы и похвалили?
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