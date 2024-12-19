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Криминал Ехала в машине с мертвой матерью: в Новосибирске начался суд над бойцом ММА — его обвинили в убийстве женщины и дочери

Ехала в машине с мертвой матерью: в Новосибирске начался суд над бойцом ММА — его обвинили в убийстве женщины и дочери

Обвиняемого оставили в СИЗО до 9 июня 2025 года

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9 комментариев

Обвиняемый зарезал женщину на глазах у ребенка

Источник:

В Новосибирске прошло первое заседание по уголовному делу об убийстве 39-летней женщины и ее пятилетней дочери. По версии следствия, обвиняемый боец ММА Фарход Рахимзода зарезал женщину на глазах у ребенка. Об этом рассказали в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» во «ВКонтакте» 19 декабря.

Сообщается, что в 2022 году Фарход Рахимзода, работал водителем такси и познакомился с жительницей Новосибирска. У них сложились близкие отношения. Рахимзода узнал, что женщина получила наследство от бабушки. 5,4 миллиона рублей она планировала потратить на покупку машины и недвижимости.

19 января 2024 года женщина в присутствии обвиняемого купила автомобиль за 1,5 миллиона рублей. 20 января мужчина он отвёз его на СТО для установки сигнализации.

Вечером 20 января сибирячка с дочерью села в машину Рахимзоды, чтобы забрать автомобиль с СТО. Но мужчина остановился в безлюдном месте в Кировском районе и нанес женщине 10 ударов ножом в шею, туловище и руку. В результате она скончалась от острой кровопотери.

— Убедившись, что женщина мертва, Рахимзода похитил находившиеся при ней денежные средства в сумме 3 844 200 рублей и мобильный телефон стоимостью около 7 538 рублей. С целью избежать уголовной ответственности за содеянное, Рахимзода вывез труп женщины в Искитимский район и спрятал его. При этом в автомобиле весь путь следования с телом женщины находилась ее малолетняя дочь, — сообщили в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области».

По версии следователей, из-за того, что девочка стала свидетелем преступления, обвиняемый задушил ее в безлюдном месте в селе Толмачево. После этого он похитил автомобиль с СТО.

Тело погибшей женщины обнаружили 28 января 2024 года в Тогучинском районе, а тело ребенка нашли 8 февраля 2024 года в Новосибирском районе. Рахимзоду задержали в Казахстане.

Фархода Рахимзода обвиняют в разбое (по п. п. «б, в» ч. 4 ст. 162 УК РФ) и убийстве двух лиц, в том числе ребенка, совершенном с особой жестокостью, сопряженном с разбоем, с целью скрыть другое преступление (п. п. «а, в, д, з, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Суд продлил срок содержания Фархода Рахимзода под стражей до 9 июня 2025 года. Судебное заседание по делу пройдет 26 декабря 2024 года в открытом режиме.

Ранее стало известно, что дедушка погибшего ребёнка не пережил трагедию — он планировал приехать в Новосибирск, но умер после инсульта.

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Комментарии
10
282558467
20 минут
За убийство ребенка при любых обстоятельствах должно быть пожизненное. Без пересмотров, удо, сво и прочей лабуды.
Гость
27 минут
Вопрос вот про этих вот задавали президенту? Когда их всех на родину отправят. Историческую.
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