НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-6°

облачно, без осадков

ощущается как -10

2 м/c,

ю-в.

 757мм 73%
Подробнее
7 Пробки
USD 102,78
EUR 108,51
Итоги с Путиным
Запретили учиться в школах
Что дарить родителям
«САХ» вывозит воздух
Копим на будущее с ПДС
Че Гевара с Первомайки
Нейродеды Морозы
Выбираем ёлку
Криминал Дело экс-прокурора Фалилеева Суд смягчил наказание экс-прокурору Новосибирской области Фалилееву

Суд смягчил наказание экс-прокурору Новосибирской области Фалилееву

Его приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима

191
Написать комментарий

В мае ему увеличили срок на полгода

Источник:

Восьмой кассационный суд в Кемерово смягчил приговор бывшему прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву до 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом НГС рассказала адвокат экс-силовика Антонина Бартенева.

— Полгода от срока исключили. В остальной части нам отказали. Первая инстанция назначила девять лет ровно и исключила из суммы взятки 8 миллионов. А суд апелляционной инстанции этот приговор отменил и вынес свой — вернул назад эту сумму взятки и добавили полгода к сроку. Прокуратура в этой части обжаловала, мы тоже обжаловали. Суд частично удовлетворил наши жалобы и полностью представление прокурора. В остальной части наши жалобы не удовлетворены, — объяснила Антонина Бартенева.

Решение суда вступило в силу сегодня, 19 декабря.

В январе 2024 года Ленинский районный суд Барнаула вынес приговор бывшему прокурору Новосибирской области, назначив ему 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф в 5 млн 786 тысяч рублей.

Владимира Фалилеева обвиняли в получении взяток на общую сумму 11 млн рублей от новосибирского предпринимателя Олега Ярового. По версии следствия, в обмен на взятки экс-прокурор предоставлял различные услуги, в том числе предупреждал о предстоящих проверках и жалобах, а также покрывал нарушения. Суд также постановил лишить Фалилеева всех званий и конфисковать имущество на сумму около 3 млн рублей.

В мае 2024 года Алтайский краевой суд ужесточил приговор до 9,5 лет лишения свободы.

Ранее экс-сотрудницу новосибирского Росздравнадзора обвинили в мошенничестве на 5 млн рублей.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Владимир Фалилеев Суд Приговор Кемерово Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Больше запретов — больше произвола»: в Шерегеше придумали спецслужбу для слежки за инструкторами и туристами — что с ней не так
Анонимное мнение
Мнение
Смотрят на иностранцев как на зверушек, но хорошо платят: модель из России устроилась на работу в Китае — ее впечатления
Анонимное мнение
Мнение
«Новогодний вайб был совсем близко»: НГС посмотрел новые «Ёлки» за неделю до премьеры — чего ждать от продолжения франшизы
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Уровень детского сада»: репетитор по русскому языку оценила закон о тестировании детей мигрантов
Елена Ракова
жительница Кургана
Мнение
«Я словно мигрант»: сибирячка больше месяца не могла попасть к онкологу — колонка
Валерия Городецкая
Корреспондент NGS42.RU
Рекомендуем
Знакомства

Алексей,38

Людмила,72

rer,62

e_lena,30

Ольга,49

Серый мышъ,54

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление