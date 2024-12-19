Суд смягчил наказание экс-прокурору Новосибирской области Фалилееву

В мае ему увеличили срок на полгода Источник: Павел Тиунов / NGS.RU











Восьмой кассационный суд в Кемерово смягчил приговор бывшему прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву до 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом НГС рассказала адвокат экс-силовика Антонина Бартенева.

— Полгода от срока исключили. В остальной части нам отказали. Первая инстанция назначила девять лет ровно и исключила из суммы взятки 8 миллионов. А суд апелляционной инстанции этот приговор отменил и вынес свой — вернул назад эту сумму взятки и добавили полгода к сроку. Прокуратура в этой части обжаловала, мы тоже обжаловали. Суд частично удовлетворил наши жалобы и полностью представление прокурора. В остальной части наши жалобы не удовлетворены, — объяснила Антонина Бартенева.

Решение суда вступило в силу сегодня, 19 декабря.

В январе 2024 года Ленинский районный суд Барнаула вынес приговор бывшему прокурору Новосибирской области, назначив ему 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф в 5 млн 786 тысяч рублей.

Владимира Фалилеева обвиняли в получении взяток на общую сумму 11 млн рублей от новосибирского предпринимателя Олега Ярового. По версии следствия, в обмен на взятки экс-прокурор предоставлял различные услуги, в том числе предупреждал о предстоящих проверках и жалобах, а также покрывал нарушения. Суд также постановил лишить Фалилеева всех званий и конфисковать имущество на сумму около 3 млн рублей.

В мае 2024 года Алтайский краевой суд ужесточил приговор до 9,5 лет лишения свободы.