Новосибирца, которого подозревают в преследовании детей, отправили под стражу

Мужчину отправили под стражу до середины февраля Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











В четверг, 19 декабря, Советский районный суд избрал меру пресечения для новосибирца, которого ранее задержали по подозрению в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Судебное заседание было закрытым. Источник НГС сообщил, что судья избрала меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 февраля.

Ранее сообщалось, что мужчина преследовал школьников в Советском районе 15 декабря. Двое детей 11 и 9 лет шли на каток, когда к ним стал приставать незнакомец. Испугавшись, дети забежали в магазин на Приморской. Продавец прогнала преследователя, и дети дождались в магазине мать.

Накануне 28-летнего сибиряка задержали. По информации источника НГС, основанием послужил более ранний эпизод.

В областном следственном управлении СКР не назвали статью, по которой заведено уголовное дело, но подтвердили факт его наличия.

— Следственными органами расследуется уголовное дело о совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.