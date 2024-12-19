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Криминал «Я искал в Интернете, как расправиться с человеком»: подростку, убившему опекуншу, грозит до 10 лет колонии

«Я искал в Интернете, как расправиться с человеком»: подростку, убившему опекуншу, грозит до 10 лет колонии

Прокуратура утвердила обвинение

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5 комментариев

Подросток говорит, что защищал бабушку

Источник:

Школьник из Красноярского края, который зарезал своего опекуна, искал способы убийства в интернете. Его обвиняют по части 1 статьи 105 УК РФ (умышленное причинение смерти другому человеку). Прокуратура утвердила обвинение. Теперь мальчику грозит до 10 лет воспитательной колонии.

Сам подросток вину признал.

— Перед этим я искал в Интернете, как расправиться с человеком, но ничего не нашел. Я помню, что после расправы я написал сотруднику опеки, что все плохо. Потом в своей комнате я думал о случившемся, переживал, пытался успокоиться и уснул. Я не звонил в полицию, потому что не хотел. И бабушке тоже не говорил, что расправился с опекуншей, — говорит железногорец.

Источник:

Убийство произошло вечером 1 октября. 15-летний парень дважды ударил 54-летнюю опекуншу кухонным ножом в шею. От ран она скончалась на месте.

После убийства, как сообщают в прокуратуре, парень просто лег спать, а утром пошел в школу. Все это время в соседней комнате находилась мать опекуна — малоподвижная 86-летняя женщина с проблемами слуха и зрения. Именно она обнаружила тело дочери и вызвала полицию.

Причиной такой расправы над женщиной стала ссора. Мальчик заявил, что зарезал свою опекуншу, чтобы защитить бабушку. Со слов парня, женщины поссорились. Якобы бабушка попросила дочь (опекуншу подростка) о помощи, но та стала кричать и все переросло в ругань. Женщина, по словам подростка, неоднократно обижала свою мать, поэтому он решил заступиться и пойти на убийство.

15-летний подросток зарезал 12-летнюю девочку в Иркутской области. На теле девочке было более 40 ножевых ранений.

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Красноярск Прокуратура Убийство Подросток Железногорск
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Комментарии
5
alippa
14 минут
молодец, защитил, теперь 86-летнюю женщину с проблемами слуха и зрения сдадут в богадельню, где она продержится не больше месяца
Гость
36 минут
лучше бы искал красоток на онлифанс
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