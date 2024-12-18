«Тела не было»: сибиряка осудили за убийство женщины — он сел в колонию, а она вернулась живой

16 мая Михаил Миронов заслушал приговор Источник: группа «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте»











В Новосибирской области пересмотрят приговор жителю Усть-Тарки, которого признали виновным в убийстве. Подсудимому дали 16 лет колонии строгого режима, а его предполагаемая жертва через несколько месяцев после суда появилась в селе и заявила, что уезжала на заработки.

«Две явки с повинной»

16 мая 31-летний ранее судимый Михаил Миронов заслушал приговор — его признали виновным по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Мужчине назначили наказание в виде 16 лет колонии строгого режима. В преступлениях он признался сам.

В группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что подсудимый ночью 7 августа 2018 года выпивая со своей знакомой на мосту через реку Тарка совершил первое убийство. По версии суда и следствия он «нанес ей удары в область головы».

— Затем перекинул тело Л. через ограждение моста и сбросил его с высоты 7,5 метров в реку Тарку. Убедившись, что Л., пребывающая в алкогольном опьянении, не подает признаков жизни и погрузилась под воду, Миронов скрылся с места преступления. Смерть Л. наступила от умышленных преступных действий Миронова в результате механической асфиксии при утоплении. Труп жертвы был обнаружен, — сообщили в управлении Судебного департамента в Новосибирской области.

Второй эпизод случился через 5 лет. Опять летней ночью, но точная дата происшествия неизвестна (с 17 июня по 23 августа 2023 года), Миронов якобы утопил вторую свою жертву: опять женщину, с которой выпивал, Верой С. По версии суда и следствия, мужчина сильно ее избил.

— Убедившись, что В. находится в бессознательном состоянии, Миронов перенес ее на берег реки Омь, сбросил в реку, дождался, когда она погрузилась под воду, и скрылся с места преступления. До настоящего времени ее труп не обнаружен, — рассказали в управлении Судебного департамента в Новосибирской области 16 мая 2024 после приговора.

Михаилу дали 16 лет колонии строгого режима Источник: группа «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте»











Адвокат Миронова, Виктория Быкова, в разговоре с НГС упомянула две явки с повинной. Впрочем, со слов защитника, вину в конкретно в убийстве он признавал в суде только по первому эпизоду.

— Он говорит, что убивать не хотел. По его словам, на почве возникшей ссоры, он сильно Веру побил, ушел домой, рассказал про эту ситуацию матери. Потом якобы вернулся, потрогал ее, как будто бы она уже и не живая была. Тогда он сбросил ее в реку Омь. То есть нет ни трупа, ни вину свою он не признает по этому эпизоду, — рассказала Виктория Быкова. Адвокат считает, что при таких обстоятельствах невозможно судить за убийство.

Оспорить решение суда не удалось, оно осталось без изменения. А потом вторая «жертва» Миронова появилась в селе Усть-Тарка живая и здоровая.

«Была на заработках»

По словам адвоката Миронова, примерно неделю назад Вера Стрельникова появилась в Усть-Тарке. Говорит, что была на заработках. В отделе полиции ее опросили, сверили ее отпечатки пальцев с имеющимися в базе (женщина имеет судимость).

— Сейчас она опять куда-то пропала, на связь не выходит, ее не могут найти. Показания по делу дать она не успела. Как мне известно, дело уже давно бы возобновили, если бы она не исчезла снова, — подчеркивает Виктория Быкова.

Для Михаила появление Веры освобождением из колонии не закончится. По первому эпизоду в любом случае обвинения с него не снимут. Но пересмотреть приговор должны.

— Если его по этому эпизоду оправдают, срок точно сократится, — уверена адвокат. — Но пока нам непонятна эта ситуация: будет ли сейчас проводиться какая-то доследственная проверка?

В областном следственном управлении СКР подтвердили, что о ситуации уже знают.

— В настоящее время перед прокурором инициирован вопрос о пересмотре решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам, — сообщили НГС в СУ СКР по Новосибирской области.

Редакция НГС пыталась связаться с Верой С., но телефонные звонки остались без ответа. В соцсетях она не зарегистрирована.