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Криминал 10 ударов молотком по голове: новосибирца будут судить за нападение на парня в цветочном магазине — жестокое видео

10 ударов молотком по голове: новосибирца будут судить за нападение на парня в цветочном магазине — жестокое видео

Сибиряку предъявлено обвинение в покушении на убийство

4 316
57 комментариев

Мужчина зашел в магазин и неожиданно начал избивать 18-летнего парня

Источник:

В Новосибирске перед судом предстанет мужчина, который избил молотком посетителя цветочного магазина. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Новосибирцу предъявлено обвинение ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Инцидент произошел еще 16 августа.

В тот день мужчина пришел в цветочный магазин на Героев Революции, где находились девушка — работница магазина, и её молодой человек. По непонятной причине, сибиряк напал на 18-летнего парня и начал избивать его молотком — нанес 10 ударов по голове.

Источник:

— Довести умысел на убийство до конца ему не удалось вследствие того, что 18-летний протерпевший смог оказать сопротивление, а также действия нападавшего были пресечены посетителями магазина, — говорится в сообщении прокуратуры.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направили в Первомайский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее НГС писал о том, что новосибирец открыл стрельбу во дворе дома.

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Новосибирск Нападение Покушение на убийство Суд Избиение
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Комментарии
57
Татьяна 53
5 часов
Как резко он утихомирился
Bream
5 часов
после 10 ударов молотком по голове парень бы не встал уже
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