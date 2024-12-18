10 ударов молотком по голове: новосибирца будут судить за нападение на парня в цветочном магазине — жестокое видео

Мужчина зашел в магазин и неожиданно начал избивать 18-летнего парня Источник: «Моя Первомайка|Общение» / Telegram











В Новосибирске перед судом предстанет мужчина, который избил молотком посетителя цветочного магазина. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Новосибирцу предъявлено обвинение ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Инцидент произошел еще 16 августа.

В тот день мужчина пришел в цветочный магазин на Героев Революции, где находились девушка — работница магазина, и её молодой человек. По непонятной причине, сибиряк напал на 18-летнего парня и начал избивать его молотком — нанес 10 ударов по голове.

Источник: «Моя Первомайка|Общение» / Telegram

— Довести умысел на убийство до конца ему не удалось вследствие того, что 18-летний протерпевший смог оказать сопротивление, а также действия нападавшего были пресечены посетителями магазина, — говорится в сообщении прокуратуры.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направили в Первомайский районный суд для рассмотрения по существу.