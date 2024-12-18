Задержан новосибирец, который приставал к детям на ОбьГЭСе

В Новосибирске возбуждено дело по факту преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Мужчину, на которого ранее жаловались жители микрорайона ОбьГЭС, задержали.
— Его вчера забрали из дома, закрыли, и мы ждем дальнейшего развития событий, — рассказала НГС жительница ОбьГЭСа, знакомая с обстоятельствами инцидента.
В областном следственном управлении СКР не назвали статью, по которой заведено уголовное дело, но подтвердили факт его наличия.
— Следственными органами расследуется уголовное дело о совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.
Инцидент произошел 15 декабря в Советском районе. Двое детей 11 и 9 лет шли на каток, когда к ним стал приставать незнакомец. Испугавшись, дети забежали в магазин на Приморской. Продавец прогнала преследователя, и дети дождались в магазине мать. Это далеко не первая и не единственная жалоба на поведение этого новосибирца, против него ополчились все соседи. Из квартиры, где он живет с матерью, часто слышны крики, из окон регулярно летит мебель, стеклянные банки.
По информации источника НГС, 28-летний мужчина был задержан, но основанием послужил более ранний эпизод.
Ранее источник НГС сообщил, что мужчину могут отправить на принудительное лечение.