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Криминал Задержан новосибирец, который приставал к детям на ОбьГЭСе

Задержан новосибирец, который приставал к детям на ОбьГЭСе

Мужчина стал фигурантом уголовного дела

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Дом, из которого вывели мужчину накануне вечером

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В Новосибирске возбуждено дело по факту преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Мужчину, на которого ранее жаловались жители микрорайона ОбьГЭС, задержали.

— Его вчера забрали из дома, закрыли, и мы ждем дальнейшего развития событий, — рассказала НГС жительница ОбьГЭСа, знакомая с обстоятельствами инцидента.

В областном следственном управлении СКР не назвали статью, по которой заведено уголовное дело, но подтвердили факт его наличия.

— Следственными органами расследуется уголовное дело о совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

Инцидент произошел 15 декабря в Советском районе. Двое детей 11 и 9 лет шли на каток, когда к ним стал приставать незнакомец. Испугавшись, дети забежали в магазин на Приморской. Продавец прогнала преследователя, и дети дождались в магазине мать. Это далеко не первая и не единственная жалоба на поведение этого новосибирца, против него ополчились все соседи. Из квартиры, где он живет с матерью, часто слышны крики, из окон регулярно летит мебель, стеклянные банки.

По информации источника НГС, 28-летний мужчина был задержан, но основанием послужил более ранний эпизод.

Ранее источник НГС сообщил, что мужчину могут отправить на принудительное лечение.

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Новосибирск ОбьГЭС Преступление против несовершеннолетних Задержание СКР
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Гость
25 минут
АК попался?
Жаба Васильевна
43 минуты
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