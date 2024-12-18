Задержан новосибирец, который приставал к детям на ОбьГЭСе

Инцидент произошел 15 декабря в Советском районе. Двое детей 11 и 9 лет шли на каток, когда к ним стал приставать незнакомец. Испугавшись, дети забежали в магазин на Приморской. Продавец прогнала преследователя, и дети дождались в магазине мать. Это далеко не первая и не единственная жалоба на поведение этого новосибирца, против него ополчились все соседи. Из квартиры, где он живет с матерью, часто слышны крики, из окон регулярно летит мебель, стеклянные банки.