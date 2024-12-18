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Криминал Экс-сотрудницу новосибирского Росздравнадзора обвинили в мошенничестве на 5 млн — у нее арестовали имущество

Экс-сотрудницу новосибирского Росздравнадзора обвинили в мошенничестве на 5 млн — у нее арестовали имущество

По версии следствия, женщине помогали зять и дочь

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9 комментариев

Дело женщины рассмотрит Центральный районный суд

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В Новосибирске будут судить бывшую начальницу отдела финансового, кадрового и юридического обеспечения деятельности регионального Росздравнадзора — ей предъявлено обвинение в мошенничестве. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Обвинение женщине предъявлено сразу по 3 и 4 частям статьи 159 УК РФ (мошенничество). По данным НГС, речь идет об Ольге Савинцевой, которая ранее занимала должность начальница отдела финансового, кадрового и юридического обеспечения деятельности в областном Росздравнадзоре.

— По версии следствия, обвиняемая обеспечила заключение с подконтрольным ей ООО, учредителем которого являлся ее зять, государственных контрактов на автотранспортное обслуживание, услуг делопроизводства и экспертизы ценности дел, вследствие чего, в период с апреля 2017 года по февраль 2022 года похитила бюджетные денежные средства в сумме 4,1 миллиона рублей, — говорится в сообщении прокуратуры.

Помимо этого, Ольга Савинцева фиктивно трудоустроила свою дочь, которая на самом деле не работала, и начисляла ей зарплату. С дочерью заключали договоры на оказание услуг по уборке и мойке окон, хотя она их не выполняла. В результате с июля по ноябрь 2021 года обвиняемая похитила еще 485 тысяч бюджетных рублей.

Пострадавшее ведомство подало иск на сумму в 4,7 миллиона рублей. Для обеспечения выплаты арестовали имущество Савинцевой: земельный участок, дом и автомобиль.

Материалы уголовного дела направили в Центральный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

НГС направил запрос в Росздравнадзор Новосибирской области, чтобы получить комментарий по ситуации.

Ранее НГС писал о том, что основательница новосибирской турфирмы поедет в колонию.

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Комментарии
10
Гость
20 минут
уборка и мойка окон 485 т.р. за 4 месяца? это у техничек в росздравнадзоре такие зарплаты, 100 тыщ в месяц?
Гость
18 минут
Вокруг одни воры и мошенники!!! Слов нет, все вокруг воруют и обманывают!!! Сколько можно??!!!
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