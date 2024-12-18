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Криминал Мальчик из Кузбасса, которому изуродовали лицо, наконец-то встретился с родными

Мальчик из Кузбасса, которому изуродовали лицо, наконец-то встретился с родными

Ребенку подарили то, что он желал

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1 комментарий

Мальчик был рад видеть родные лица после пережитых ужасов

Источник:

Пострадавший от рук матери и отчима 12-летний мальчик из Прокопьевска продолжает лечение в больнице, где его посетили брат и сестра. О состоянии школьника во вторник, 17 декабря, сообщил региональный следком.

По данным ведомства, мальчик находится под наблюдением медиков в Кемерове, где ребенку восстанавливают здоровье и помогают решить психологические проблемы. Недавно он просил у Деда Мороза, чтобы тот подарил ему игрушечные машинки, и не забыл поздравить его родных.

Сегодня мальчик получил больше, чем желал, — трехлетняя сестра и годовалый брат навестили его в больнице, а компанию им составили Дед Мороз и Снегурочка.

Ранее источник NGS42.RU рассказал, что в анализах отчима, который резал мальчику лицо, и матери потерпевшего нашли наркотики.

Как NGS42.RU писал раньше, остальных двух детей из семьи, обвиненной в зверском истязании, изъяли и отправили в госучреждение. Кузбассовцы могут помочь им одеждой и игрушками.

Ранее в Республике Алтай женщину обвинили в истязании 8-летнего сына и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. По данным следствия, сибирячка била ребенка руками, ремнем и шваброй.

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Комментарии
1
Гость
15 минут
Родители дитя изуродовали?! Что в этом Мордоре происходит?!!
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