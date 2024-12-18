Мальчик из Кузбасса, которому изуродовали лицо, наконец-то встретился с родными

Мальчик был рад видеть родные лица после пережитых ужасов Источник: следком Кузбасса











Пострадавший от рук матери и отчима 12-летний мальчик из Прокопьевска продолжает лечение в больнице, где его посетили брат и сестра. О состоянии школьника во вторник, 17 декабря, сообщил региональный следком.

По данным ведомства, мальчик находится под наблюдением медиков в Кемерове, где ребенку восстанавливают здоровье и помогают решить психологические проблемы. Недавно он просил у Деда Мороза, чтобы тот подарил ему игрушечные машинки, и не забыл поздравить его родных.

Сегодня мальчик получил больше, чем желал, — трехлетняя сестра и годовалый брат навестили его в больнице, а компанию им составили Дед Мороз и Снегурочка.

Ранее источник NGS42.RU рассказал, что в анализах отчима, который резал мальчику лицо, и матери потерпевшего нашли наркотики.

Как NGS42.RU писал раньше, остальных двух детей из семьи, обвиненной в зверском истязании, изъяли и отправили в госучреждение. Кузбассовцы могут помочь им одеждой и игрушками.