В Свердловской области охранник убил бывшую жену, а потом погиб на СВО. Четверо детей остались сиротами

На старых снимках Белюшины выглядят счастливой семьей Источник: читатель E1.RU











В Свердловской области 11 декабря похоронили 39-летнего Александра Белюшина, погибшего в СВО. На передовую Александр ушел из колонии строгого режима, где сидел за убийство бывшей жены.

У супругов осталось четверо общих детей и один взрослый сын от первого брака Любови. Несмотря на приговор суда, родные Александра до сих пор не верят в то, что он расправился с Любой. Они считают, что на него повесили чужое преступление.

Наши коллеги из E1.RU вспоминают трагичную историю семьи Белюшиных.

Убийство многодетной матери

Любовь Белюшину в селе Коптелово знали все. Она работала в продуктовом магазине. В конце декабря 2022 года она внезапно пропала. В тот день многодетная мать уехала в Реж навестить отца — и перестала выходить на связь.

Несколько недель о судьбе Любови не было ничего известно Источник: поисковый отряд «ЛизаАлерт»











Поиски продолжались три недели. Полицейские и волонтеры распространяли ориентировки, прочесывали леса.

К ним присоединились друзья и коллеги пропавшей. Участвовал в поисках и бывший муж. К тому моменту супруги уже год были в разводе, но жили под одной крышей. Люба хотела забрать детей и съехать от Александра. И незадолго до исчезновения говорила ему об этом.

11 января 2023 года тело Любови обнаружили в ельнике недалеко от села. Оно было прикопано снегом. В тот же день силовики задержали Александра Белюшина. Позже они сообщили, что это он рассказал им, где спрятал труп.

— В день трагедии жена попросила увезти ее в Режевской район, где намеревалась найти себе новое жилье, — сообщил пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых. — Однако по дороге они поругались, вышли из машины, после чего и случился криминальный финал их отношений.

Источник: Максим Бутусов / E1.RU

По версии следствия, во время ссоры бывшие супруги вышли из автомобиля. Александр ударил Любовь по лицу, она пыталась уйти от него по обочине. Но бывший муж догнал ее и задушил. Вечером того же дня он сам позвонил в полицию и сообщил, что мать его детей пропала.

«Он любил ее страшно»

Белюшины прожили в браке 15 лет Источник: Елена Панкратьева / E1.RU

В Коптелово вспоминают, что Любовь с Александром дружили с самого детства, но девушка вышла замуж за другого и родила сына. Однако семейная жизнь не задалась. Когда Любовь развелась с первым супругом, они с Белюшиным сошлись.

Их отношения были далеки от идиллии.

— Он ее очень обижал. И я не могла на это спокойно смотреть. А ему не нравилось, что я лезу, — рассказала старшая сестра Любови Надежда. — Я живу в другом городе и редко приезжаю в Коптелово. Однажды навещала маму, он узнал, что я там, прибежал выпивший и как начал меня бить! Я вся синяя после этого была, пыталась от него убежать, он догнал меня около озера и кричал, что утопит. Меня только мама моя спасла.

Любовь и Александр были знакомы с детства Источник: читатель E1.RU

Александр часто менял работу. Трудился то скотником, то охранником. За плечами у него был криминальный опыт.

— Он был судим за кражу в 2014 году, подробностей я не знаю. По молодости натворил дел и вот сейчас такое совершил, — говорит сестра погибшей. — Он любил ее страшно. И ревновал ко всем. Я вот одного не понимаю, как он не пожалел своих же детей, оставил их без матери.

Коллега Любови рассказывала, что она приходила в магазин в синяках и даже падала в обморок прямо на работе Источник: читатель E1.RU

Близкий друг погибшей Любови Белюшиной рассказал, что и после развода бывший муж не оставлял ее в покое. По телефону она часто жаловалась на него.

— Она говорила про его угрозы. Он ей сказал, что ей осталось жить два дня. Я говорил ей, что надо переезжать от него в другой город либо к отцу, чтобы этим всем не закончилось. Но она из-за детей не уезжала. Говорила, что он всё равно ее найдет и жизни не даст, — рассказал близкий друг Любови Владимир. — Он всё время твердил ей: «Никому тебя не отдам, или будешь моей, или убью».

Похоронили мать пятерых детей Источник: Максим Бутусов, Влад Шитюк / E1.RU

На похороны Любови пришло всё село. Стоя у гроба, местные жители называли Александра извергом и тираном, проклинали его. При этом родственники со стороны бывшего мужа не смогли присутствовать на прощании — они были в Москве и участвовали в записи программы Андрея Малахова.

Раиса Агданцева в эфире программы Андрея Малахова Источник: Smotrim.ru

В эфире федерального канала они настаивали, что Белюшин не причастен к убийству.

— Он любил сильно-сильно детей, ее любил. Он не мог ее убить, — заявила мать Александра Раиса Агданцева на шоу. — Он последнее время всегда был в унижении, на коленях умолял ее, чтобы она уходила с работы. Она приходила всегда пьяненькая, как устроилась на работу. Оставляла детей одних. Я ночью прибегала несколько раз — дети мне звонили, что мамы дома нет.

«Я, мама, невиновен!»

Еще во время поисков Любови ее бывшего мужа проверили на полиграфе, детектор лжи показал, что он не причастен к преступлению. Но после задержания Александр сам сознался и рассказал, что убитая жена стала являться ему в снах.

— Перед тем как Сашу увозили, он был сам не свой. Его трясло, — рассказывала E1.RU мать Александра. — Он хотел отказаться от детектора, но, видимо, настояли. Вечером он позвонил мне с чужого номера, видимо, в полиции дали [телефон]. Сказал: «Если сегодня не вернусь, то не вернусь никогда». Утром снова позвонил, уже с другого номера, сказал: «Меня закрыли, больше не выпустят».

Родные уверены в невиновности Александра Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Во время процесса Белюшин заявил, что не хотел убивать Любу. А когда следователь зачитывал показания, жестами пытался оправдаться перед мамой и сестрой, которые приехали в суд.

— Я умею читать по его губам, он показывал: «Я, мама, невиновен!», — говорила мать Белюшина.

Суд над убийцей матери пятерых детей Источник: Владислав Шитюк / Городские порталы

Родственницы умоляли Александра вслух сказать то, что он показывал им жестами, но мужчина хранил молчание практически всё заседание. И прервал его, только когда под стражей вышел из зала суда.

— Как мне сказали, так я и сделал. Мне нужен адвокат. Найдите мне хорошего адвоката, — крикнул он маме.

Суд приговорил его к девяти с половиной годам. Но в колонии он провел только несколько месяцев.

«Хотел поскорее вернуться к детям»

Это последняя фотография, которую Александр выложил на своей странице Источник: Александр Белюшин / Vk.com

Летом 2024 года Александр Белюшин из колонии отправился на СВО. Родные Любови не ожидали такого поворота событий.

Александр говорил, что вернется с передовой и добьется пересмотра уголовного дела. Но эта история закончилась иначе. 16 октября Белюшин погиб в ходе боевых действий. Это E1.RU подтвердили глава муниципального образования Алапаевское Олег Булатов и родственники Александра.

— Он пошел воевать, чтобы поскорее вернуться домой — к семье, к детям. Два с половиной месяца мы были с ним на связи вообще каждодневно. 13 октября он пошел на боевое задание, через три дня погиб, — рассказала сестра Белюшина. — Он ничего не предчувствовал, говорил: «Всё хорошо, я буду с вами скоро». Говорил, что вернется с СВО и найдет этого человека, который ее убил.

Родные по-прежнему настаивают, что Александра осудили незаслуженно, а в деле было много нестыковок.

— Нет ни одной улики, что он это совершил. Есть только много моментов, которые, наоборот, его оправдывают. Хотя бы то, что его машина не двигалась этой ночью, стояла под сугробом, — говорит сестра Александра. — Почему на него это повесили? Какая-то явка с повинной, которая даже написана не его рукой. Если он признавался в убийстве, почему его не записали на видео? Или предоставьте нам это видео, если оно есть.

Александра Белюшина похоронили с почестями Источник: Раиса Глухова (Агданцева) / Ok.ru

Мама Александра Белюшина разместила пост о его гибели в социальных сетях. «Вот и всё, похоронили сыночка», — написала безутешная женщина. Под фотографией с похорон собралось больше сотни комментариев.

— Рая, держитесь. У Сашиных деток, кроме тебя, никого не осталось, ради них держись, крепись, — написала знакомая семьи.

— Бедные дети, за такое короткое время похоронили маму и папу, круглые сироты. Детей очень жалко, — пишут в комментариях.