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Криминал проблема Мошенники крадут у россиян 100 миллионов рублей в сутки, а рассчитывали на 55 миллиардов! Как остановить беспредел

Мошенники крадут у россиян 100 миллионов рублей в сутки, а рассчитывали на 55 миллиардов! Как остановить беспредел

В уходящем году массовый грабеж побил все рекорды

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3 комментария

Сколько бы о случаях обмана ни писали СМИ, ни предупреждала полиция, жертвы обманщиков всё равно находятся

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Центробанк зафиксировал в России рекордный рост мошеннических операций по счетам граждан. В третьем квартале их было почти 350 тысяч — на 9,2 миллиарда рублей. Это стало самым высоким показателем с момента начала статистического учета мошенничества, который ведется с 2020 года. Объём мошеннических транзакций по сравнению с третьим кварталом 2023 года вырос в 2,6 раза, а по сравнению со вторым кварталом 2024 года — почти вдвое.

Возместить (или вернуть) удалось только 12% украденных мошенниками денег. Причем наибольшая доля возмещенных средств — при мошенничестве по картам (почти 15%). А вот при мошенничестве без открытия счетов или с электронными кошельками клиентам не возвращено ни рубля! Что еще интереснее, по данным Центробанка, предотвратить удалось еще 16 миллионов мошеннических операций на фантастическую сумму в 4,9 триллиона рублей (или по 55 миллиардов в сутки!).

По данным Центробанка, более половины всех мошеннических хищений (54,4%) пришлось на карты граждан. В третьем квартале было зафиксировано 189,3 тысячи таких случаев на сумму 2,2 миллиарда рублей.

Наблюдается резкий рост числа краж со счетов физических лиц: количество таких случаев увеличилось на 85,6% в количественном выражении и почти в 4 раза — в денежном.

Кроме того, более чем на треть (36,9%) возросло число хищений, совершенных с помощью переводов по номеру телефона. В третьем квартале было зарегистрировано 61,1 тысячи таких случаев, тогда как во втором квартале их было лишь 44,7 тысячи.

Также стоит отметить резкий рост мошеннических транзакций в отношении физических лиц без открытия счета. В третьем квартале было зафиксировано 65,1 тысячи подобных случаев.

Что же наконец должны сделать банкиры и чиновники, чтобы победить мошенников? Ведь удалось же каким-то чудом предотвратить хищение триллионов рублей.

— Главный способ борьбы с мошенниками — это, конечно, массовое просвещение граждан: как вести себя в том или ином случае. Это должна быть полноценная государственная программа. На всех федеральных каналах ТВ должна быть внятная и понятная социальная реклама, разъясняющая, как себя вести в том или ином случае, — говорит MSK1.RU адвокат Владимир Постанюк.

— Ну а сами бы вы как юрист что посоветовали уязвимым категориям населения — детям и пожилым?

— Самое простое: включить функцию ответа телефона только на звонки, номера которых записаны в телефонную книгу. В быстром доступе у уязвимых граждан (детей и пожилых людей) не должно быть крупных сумм.

Генеральный директор юридического агентства «Группы-А» Георгий Габолаев также советует установить ограничения на суммы переводов и подключить SMS-уведомления обо всех операциях.

— Мошенники используют самые современные технологии, включая поддельные мобильные приложения, фишинговые сайты, голосовые боты и взломы личных данных, — говорит Габолаев MSK.RU. — При этом, к сожалению, нужно констатировать низкий уровень цифровой грамотности в России: многие граждане не знают, как отличить поддельный сайт от настоящего или как распознать фишинг.

— Ну а что должны в этой ситуации делать финансовые власти России?

— Государство, конечно, должно инвестировать в повышение цифровой грамотности населения через школы, вузы и публичные кампании. Также я бы предложил, скажем, создать единую базу подозрительных операций. При этом обмен информацией между банками и правоохранительными органами ускорит процесс выявления и блокировки мошенников.

Ну и, конечно, необходимо ужесточить наказание. Необходимо увеличение ответственности за цифровые преступления, включая более строгие сроки заключения и значительные штрафы. Это может стать реальным сдерживающим фактором.

— Граждан необходимо регулярно оповещать о новых схемах мошенничества через все доступные инструменты, — говорит директор центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко. — Это рассылки от официальных органов, уведомления в «Госуслугах», сообщения в СМИ. Также необходимо проводить тренинги населения по информационной безопасности. Особенно это актуально для людей пенсионного возраста. Каждый гражданин должен запомнить: любой звонок и любое сообщение, даже поступившие якобы от знакомого человека, могут оказаться мошенническими!

А вам звонили мошенники?

Да, и не раз, но я сразу прекращаю разговор
Да, и я попался на обман
Помогает блокировка номеров телефонов мошенников
Ни разу

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Комментарии
3
Гость
9 минут
Я всегда говорю что ваши коллеги звонили накануне и уже записали меня в электронную очередь. Пытаются выяснять что за коллеги, я им - разбирайтесь там сами, база ведь у вас одна?
Гость
6 минут
Надо мошенникам давать высшую меру наказания. Приводить приговор в исполнение публично. После этого наказания мало кто захочет деньги красть! 😠
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