Новосибирца, который домогался детей на ОбьГЭСе, могут отправить на лечение

Следователи поводят проверку Источник: Михаил Шилкин / 74.RU











В Новосибирске мужчину, который приставал к детям ОбьГЭСе могут отправить на принудительное лечение. Об этом НГС сообщил источник.

— Есть информация, что его могут отправить на лечение. Что именно с ним будет пока точно не известно, — сообщил источник.

Инцидент произошел 15 декабря в Советском районе. Двое детей 11 и 9 лет шли на каток, когда к ним стал приставать мужчина. Испугавшись, дети убежали в магазин на Приморской, однако сибиряк последовал за ними и продолжил приставать.

В итоге, отбить школьников от мужчины смогли продавцы. По словам соседей сибиряка, у него есть психические отклонения.

Как уточнили в региональном МВД, по данному факту в полицию поступило несколько заявлений от граждан. Собранные материалы направлены в областной Следственный комитет.