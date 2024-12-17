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Криминал Новосибирца, который домогался детей на ОбьГЭСе, могут отправить на лечение

Новосибирца, который домогался детей на ОбьГЭСе, могут отправить на лечение

Отбить детей от мужчины могли продавцы магазина

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Следователи поводят проверку

Источник:

В Новосибирске мужчину, который приставал к детям ОбьГЭСе могут отправить на принудительное лечение. Об этом НГС сообщил источник.

— Есть информация, что его могут отправить на лечение. Что именно с ним будет пока точно не известно, — сообщил источник.

Инцидент произошел 15 декабря в Советском районе. Двое детей 11 и 9 лет шли на каток, когда к ним стал приставать мужчина. Испугавшись, дети убежали в магазин на Приморской, однако сибиряк последовал за ними и продолжил приставать.

В итоге, отбить школьников от мужчины смогли продавцы. По словам соседей сибиряка, у него есть психические отклонения.

Как уточнили в региональном МВД, по данному факту в полицию поступило несколько заявлений от граждан. Собранные материалы направлены в областной Следственный комитет.

Ранее мужчина приставал к ребёнку рядом с одной из школ на улице Белинского в Новосибирске. Об этом НГС сообщила мать одного из детей.

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ПО ТЕМЕ
Приставал к детям СК Полиция Новосибирск
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