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Криминал Год била троих мальчиков: красноярскую воспитательницу детского дома уволили за побои

Год била троих мальчиков: красноярскую воспитательницу детского дома уволили за побои

Вторую воспитательницу тоже уволят: она стояла и просто смотрела на избиения

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Воспитательница разозлилась из-за непослушания детей

Источник:

В Красноярске воспитательница детского дома жестоко обращалась с детьми на прогулке и ударила одного из них из-за плохого поведения. Возбуждено уголовное дело.

Видео жестокого обращения с детьми опубликовали наши коллеги из ТВК — его снял житель дома, окна которого выходят на территорию детского дома. На записи, по заявлению автора записи, воспитательница Красноярского детского дома № 1 на улице Московской швыряет одного из мальчиков из стороны в стороны, а другого бьет по голове. Все это происходит на глазах другой воспитательницы и детей. На кадрах можно услышать плач.

Источник:

NGS24.RU обратился за комментарием к директору детдома Александру Постникову — он не смог оперативно прокомментировать произошедшее, сославшись на занятость, и попросил позвонить ему позже.

Подробностями истории с нашей редакцией поделилась начальник учреждений для детей-сирот министерства образования Красноярского края Ирина Гущина. Со ссылкой на объяснения 40-летней воспитательницы, которая ударила ребенка, она сообщила, что женщина разозлилась из-за плохого поведения детей.

— Она сказала, что на улице было очень грязно, что они долго гуляли, дети все поизвозились. Когда они стали собирать их, чтобы увезти в группу, они не захотели идти домой. Таким образом, она собирала их в одну кучку, чтобы увезти обратно в здание. Вот такие объяснения ею были даны, что они не слушались, что они разбегались в разные стороны вместо того, чтобы вернуться домой, — рассказала Ирина Гущина.

Ирина Гущина уточнила, что у воспитательницы стаж работы 3,5 года и до этой истории у нее ни разу не было никаких дисциплинарных взысканий. Тем не менее, продолжает начальник учреждений для детей-сирот, будут уволены оба воспитателя. У второго стаж работы — 15 лет.

— 18-го числа они будут уволены по статье 81 Трудового кодекса за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального поступка несовместимого с продолжением дальнейшей работы в этом учреждении, — уточнила Ирина Гущина. — Второй воспитатель, который просто стояла, будет также уволена, потому что это тоже аморальное, считаю, поведение, никак не реагировать на то, как с детьми ведет себя другой воспитатель.

В краевом Следкоме, в свою очередь, добавили, что 40-летняя воспитательница не раз жестоко обращалась с детьми. По заявлению СК, с сентября 2023 года по декабрь 2024 года она постоянно била трех мальчиков от пяти до семи лет. Сейчас она задержана, скоро ей изберут меру пресечения.

Возбуждено уголовное дело об истязании (пункты «а» и «г» части 2 статьи 117 УК РФ) и о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 УК РФ).

Ранее в Красноярском крае ребенок скончался после прогулки детском саду. Следователи предъявили обвинение воспитательнице, которая следила за детьми в тот день.

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Детский дом 1 Избиение детей Ударила ребенка
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