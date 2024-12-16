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Криминал Дома, машины, золото: суд арестовал имущество родственников бывшего главного борца с коррупцией в Новосибирске

Дома, машины, золото: суд арестовал имущество родственников бывшего главного борца с коррупцией в Новосибирске

В Новосибирске начался суд над Владимиром Вялковым по обвинению во взятке

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37 комментариев

Владимиру Вялкову вменяют получение взяток более чем на 70 миллионов рублей

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Центральный районный суд Новосибирска начал рассматривать уголовное дело бывшего начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по НСО Владимира Вялкова. Первое заседание по делу прошло в понедельник, 16 декабря. Экс-полицейского подозревают в получении крупной взятки от производителей контрафактного алкоголя. Вместе с ним по делу проходит Денис Арисов, обвиняемый в посредничестве во взяточничестве.

До оглашения обвинительного заключения процесс не дошёл, так как всё отведённое время ушло на рассмотрение ходатайства гособвинителя — прокурор потребовал вновь ввести арест на имущество родственников Владимира Вялкова. По версии стороны обвинения, это имущество приобретено на деньги, полученные в результате взяток.

В ходе заседания прокурор огласил список имущества, которое подлежит аресту. Среди них несколько квартир в Новосибирске, земельные участки и жилые дома в Мочищенском, Кудряшовском сельсоветах, автомобили Porsche Cayenne, Kia, Range Rover, Renault, BMW X6, Toyota Camry, Toyota Land Cruiser, ВАЗ-2101, ружьё Benelli, наличные, мобильный телефон iPhone 15pro, наручные часы Gucci, десятки ювелирных украшений из золота с бриллиантами, деньги, поступающие на счета. Стоимость имущества превышает 100 миллионов рублей.

Среди третьих лиц, чьё имущество потребовал арестовать прокурор, были родственники Владимира Вялкова: его отец, мать, сестра, сын, бывшая супруга, гражданская жена, а также её отец. В управлении Судебного департамента в Новосибирской области уточнили, что арест будет действовать до 25 мая 2025 года.

При этом ранее суд уже вводил арест на имущество Вялкова и его родственников, он действовал до 9 декабря текущего года. Поэтому сторона защиты была против обеспечительных мер — адвокаты подсудимого заявили, что обвинение пропустило срок ходатайства об аресте имущества.

Владимира Вялкова задержали утром 11 апреля в его особняке, его отправили под стражу, в конец июня его срок пребывания в СИЗО продлили до 9 сентября 2024 года. Сейчас арест продлён до конца мая 2025 года. Подсудимому вменяют два эпизода получения взятки, общий размер превышает 70 миллионов рублей. Тогда сообщалось, что стоимость имущества арестованного превышает 100 миллионов рублей.

Ранее НГС публиковал материал с хронологией событий и скандальными деталями одного из самых резонансных уголовных дел последний лет. Мы попытались разобраться, кто сдал экс-главного борца с коррупцией Новосибирской области.

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Комментарии
37
Татьяна 53
37 минут
Смешно будет, если после всех этих обвинений, его отпустят, с возвратом перечисленных ценностей.
Звездолет Сигареты Вега
1 час
"Своих не бросаем?"
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