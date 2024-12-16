НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-10°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-10°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как -15

4 м/c,

южн.

 767мм 72%
Подробнее
5 Пробки
USD 103,43
EUR 109,01
«Тройка» вместо ЕТК
Что дарить родителям
Дефицит кадров и рост зарплат
Копим на будущее с ПДС
Итальянец в Сибири
Нейродеды Морозы
Новости в Telegram
Криминал Четыре миллиона в пакете: появилось видео, как новосибирец забрал деньги у актрисы фильма «Москва слезам не верит»

Четыре миллиона в пакете: появилось видео, как новосибирец забрал деньги у актрисы фильма «Москва слезам не верит»

На кадры попал момент передачи денег

1 185
8 комментариев

Новосибирец забрал деньги у актрисы, взамен он получил 45 тысяч рублей

Источник:

Появилось видео, как 36-летний подозреваемый новосибирец забирает деньги у заслуженной артистки России Раисы Рязановой, сыгравшей Антонину в фильме «Москва слезам не верит» (1979) (18+).

На кадрах с камеры наблюдения видно, что мужчина забирает у актрисы пакет с деньгами, после они расходятся.

Источник:

Как сообщили в телеграм-канала «МВД медиа», сотрудники уголовного розыска ОМВД России Москвы задержали новосибирца, которого подозревают в мошеннической схеме. Предварительно, артистке Раисе Рязановой поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что средства с ее карты могут использовать для финансирования экстремизма и терроризма, а чтобы этого избежать, стоит снять деньги со счета и отдать их для хранения в ЦБ.

Так Раиса Рязанова сняли 4 миллиона рублей и передала их незнакомцу — жителю Новосибирска. Спустя время женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Подозреваемого новосибирца задержали в одном из хостелов. Он отметил, что в качестве награды получил 45 тысяч рублей.

— Задержан за то, что у бабушки забрал пакет с денежными средствами. Деньги скинул, передал другому лицу неизвестному, взамен получил 45 тысяч рублей. Вину признаю, — говорит мужчина.

В ведомстве отметили, что сейчас возбуждено уголовное дело по признакам преступления по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Сотрудники полиции разыскивают и других соучастников.

В октябре НГС рассказывал, как жительница Новосибирска решила заработать на криптовалюте, очарованная ухажером из интернета. В итоге она осталась одна с миллионным долгом.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Деньги Москва слезам не верит полиция Новосибирец
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Гость
14 минут
одно могу сказать, Москва слезам не верит.
Гость
13 минут
Люди! Призываю вас всех - не отвечайте на звонки с неизвестных номеров. Я уже несколько месяцев так делаю, и ничего, все с о мной ок.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Уровень детского сада»: репетитор по русскому языку оценила закон о тестировании детей мигрантов
Елена Ракова
жительница Кургана
Мнение
«Зачем из Раскольникова делать идиота?»: мнение школьной учительницы о новом «Преступлении и наказании»
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
Китайцы разрешают бензин АИ-92 для турбомоторов. Наш журналист считает это опасным популизмом
Анонимное мнение
Мнение
«Тот самый S.T.A.L.K.E.R. с тупыми болванами». Журналист потратил более 30 часов на игру, которую все ждали 14 лет, — впечатления
Даниил Конин
журналист ИрСити
Мнение
Райские виды по соседству с плесенью и беднотой. Турист бюджетно провел две недели на Гоа — сколько денег потратил
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Юрий,64

Elena,48

Екатерина,29

Дмитрий,43

Мари,56

Yoka,44

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление