Четыре миллиона в пакете: появилось видео, как новосибирец забрал деньги у актрисы фильма «Москва слезам не верит»

Новосибирец забрал деньги у актрисы, взамен он получил 45 тысяч рублей Источник: телеграм-канал «МВД медиа»











Появилось видео, как 36-летний подозреваемый новосибирец забирает деньги у заслуженной артистки России Раисы Рязановой, сыгравшей Антонину в фильме «Москва слезам не верит» (1979) (18+).

На кадрах с камеры наблюдения видно, что мужчина забирает у актрисы пакет с деньгами, после они расходятся. Источник: телеграм-канал «МВД медиа»

Как сообщили в телеграм-канала «МВД медиа», сотрудники уголовного розыска ОМВД России Москвы задержали новосибирца, которого подозревают в мошеннической схеме. Предварительно, артистке Раисе Рязановой поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что средства с ее карты могут использовать для финансирования экстремизма и терроризма, а чтобы этого избежать, стоит снять деньги со счета и отдать их для хранения в ЦБ.

Так Раиса Рязанова сняли 4 миллиона рублей и передала их незнакомцу — жителю Новосибирска. Спустя время женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Подозреваемого новосибирца задержали в одном из хостелов. Он отметил, что в качестве награды получил 45 тысяч рублей.

— Задержан за то, что у бабушки забрал пакет с денежными средствами. Деньги скинул, передал другому лицу неизвестному, взамен получил 45 тысяч рублей. Вину признаю, — говорит мужчина.

В ведомстве отметили, что сейчас возбуждено уголовное дело по признакам преступления по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Сотрудники полиции разыскивают и других соучастников.