«Отправлю хоть на Марс»: основательница новосибирской турфирмы поедет в колонию — она лишила туристов 3 миллионов

Директор турфирмы обманывала клиентов несколько месяцев Источник: Управление Судебного департамента в Новосибирской области











Основательницу новосибирской турфирмы LifeTravel Premium Анастасию Прохоренкову отправили в колонию на три года. Ее осудили за мошенничество с деньгами клиентов.

Как рассказали в пресс-службе Управления судебного департамента, сибирячка с февраля по август 2024 года делала вид, что бронирует туры, а ее клиенты переводили ей деньги. Анастасия Прохоренкова оставляла деньги себе. В итоге вышла сумма ущерба около трех миллионов рублей.

Директора турфирмы признали виновной в четырех эпизодах мошенничества в крупном и особо крупном размерах. Анастасию Прохоренкову осудили по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и отправили в исправительную колонию общего режима на три года. Приговор в законную силу не вступил.

Анастасия Прохоренкова в соцсети «Вконтакте» подписана как основательница LifeTravel Premium. В статусе у нее написано: «Отправлю хоть на Марс». В социальных сетях LifeTravel Premium последний отзыв на путешествие в Абхазию от самой Анастасии. Корреспондент НГС попыталась позвонить по указанным на странице номерам, но один больше не существует, а второй недоступен.