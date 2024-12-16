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Криминал «Отправлю хоть на Марс»: основательница новосибирской турфирмы поедет в колонию — она лишила туристов 3 миллионов

«Отправлю хоть на Марс»: основательница новосибирской турфирмы поедет в колонию — она лишила туристов 3 миллионов

Анастасию Прохоренкову признали виновной в мошенничестве

7 089
39 комментариев

Директор турфирмы обманывала клиентов несколько месяцев

Источник:

Основательницу новосибирской турфирмы LifeTravel Premium Анастасию Прохоренкову отправили в колонию на три года. Ее осудили за мошенничество с деньгами клиентов.

Как рассказали в пресс-службе Управления судебного департамента, сибирячка с февраля по август 2024 года делала вид, что бронирует туры, а ее клиенты переводили ей деньги. Анастасия Прохоренкова оставляла деньги себе. В итоге вышла сумма ущерба около трех миллионов рублей.

Директора турфирмы признали виновной в четырех эпизодах мошенничества в крупном и особо крупном размерах. Анастасию Прохоренкову осудили по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и отправили в исправительную колонию общего режима на три года. Приговор в законную силу не вступил.

Анастасия Прохоренкова в соцсети «Вконтакте» подписана как основательница LifeTravel Premium. В статусе у нее написано: «Отправлю хоть на Марс». В социальных сетях LifeTravel Premium последний отзыв на путешествие в Абхазию от самой Анастасии. Корреспондент НГС попыталась позвонить по указанным на странице номерам, но один больше не существует, а второй недоступен.

В начале января в Барнауле начался процесс по делу экс-главы местного отделения агентства недвижимости «Жилфонд» Людмилы Авдюхиной. Ее обвиняют в хищении более 120 миллионов рублей, которые она, по версии следствия, похитила у своих клиентов.

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Комментарии
39
Zemb
16 декабря, 16:11
нормально украла 3 ляма- 3 года. Украсть из мешалкина 2 лярда -3 года 6 месяцев.
Гость
16 декабря, 15:48
Выиграла путевку в колонию - всё включено...
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