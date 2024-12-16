Прокуратура начала проверку из-за избиения 8-летнего мальчика на Первомайке — прежде жалоб на его семью не было

Ранее жалоб на семью в правоохранительные органы не поступало Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, Моя Первомайка / Telegram











Прокуратура Новосибирской области проверяет органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Это связано с сообщением об избиении маленького мальчика, которое появилось вчера, 15 декабря.

— Ранее семья в поле зрения правоохранительных органов не попадала, информация ни в ПДН, ни в прокуратуру не поступала. По сообщению о противоправных действиях мужчины и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей матерью проводится проверка территориальными подразделениями Следственного комитета и полиции, — объяснили в пресс-службе прокуратуры региона.

О том, что отец избивает маленького мальчика, стало известно из публикации в телеграм-канале «Моя Первомайка». Автор поста заявил, что семья живет в Первомайском районе. Он добавил, что мать ребенка якобы не реагирует на рукоприкладство из-за страха.

В беседе с НГС автор заявил, что мальчику 8 лет.