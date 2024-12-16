Томич пытался дать взятку на КПП в Толмачево — его дело отправили в суд

Дело над жителем Томска рассмотрят в суде Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области в Обской городской суд направили уголовное дело из-за дачи взятки. Об этом рассказали в пресс-службе Западно-сибирской транспортной прокуратуры.

По части 3 статье 291 УК РФ (дача взятки) обвиняется 56-летний житель Томска. По версии слежствия, он в октябре 2024 года передал начальнику контрольно-пропускного пункта «Новосибирск» в аэропорту Толмачево сумму в размере 50 тысяч рублей. Начальник, по задумке обвиняемого, должен был совершить незаконное действие во время пограничного контроля и помочь томичу перейти границу.

Но попытку дать взятку пресекли во время оперативно-розыскного мероприятия. Сразу же после предполагаемой дачи взятки мужчину задержали.