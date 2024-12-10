«Ранил в голову»: сбежавший заключенный открыл стрельбу по сотруднику ФСИН на Алтае

В Алтайском крае заключенный открыл стрельбу при задержании. Мужчина ранил сотрудника ФСИН, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
По предварительным данным следствия, инцидент произошел 10 декабря в Барнауле, когда силовики проводили оперативно-розыскные мероприятия. Их выполняли для установления местонахождения сбежавшего в октябре заключенного исправительного учреждения.
— При задержании злоумышленник открыл стрельбу из огнестрельного оружия, ранив в голову сотрудника Управления Федеральной службы исполнения и наказания по Алтайскому краю, — объяснили следователи.
Сотрудника в тяжелом состоянии госпитализировали в медучреждение. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).
В ведомстве добавили, что подозреваемый задержан. На мете работает следственно-оперативная группа.
В пресс-службе прокуратуры Алтайского края раскрыли подробности происшествия. Сибиряка обнаружили в лесном массиве поселка Борзовая Заимка.
— Мужчина оказал сопротивление, произвел выстрел из гладкоствольного оружия в сотрудника правоохранительных органов, причинив ему телесные повреждения, — сообщили в ведомстве.