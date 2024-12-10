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Криминал «Ранил в голову»: сбежавший заключенный открыл стрельбу по сотруднику ФСИН на Алтае

«Ранил в голову»: сбежавший заключенный открыл стрельбу по сотруднику ФСИН на Алтае

Мужчина госпитализирован

430
5 комментариев

Возбуждено уголовное дело

Источник:

В Алтайском крае заключенный открыл стрельбу при задержании. Мужчина ранил сотрудника ФСИН, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По предварительным данным следствия, инцидент произошел 10 декабря в Барнауле, когда силовики проводили оперативно-розыскные мероприятия. Их выполняли для установления местонахождения сбежавшего в октябре заключенного исправительного учреждения.

— При задержании злоумышленник открыл стрельбу из огнестрельного оружия, ранив в голову сотрудника Управления Федеральной службы исполнения и наказания по Алтайскому краю, — объяснили следователи.

Сотрудника в тяжелом состоянии госпитализировали в медучреждение. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

В ведомстве добавили, что подозреваемый задержан. На мете работает следственно-оперативная группа.

В пресс-службе прокуратуры Алтайского края раскрыли подробности происшествия. Сибиряка обнаружили в лесном массиве поселка Борзовая Заимка.

— Мужчина оказал сопротивление, произвел выстрел из гладкоствольного оружия в сотрудника правоохранительных органов, причинив ему телесные повреждения, — сообщили в ведомстве.

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Стрельба алтайский край Заключенный ФСИН
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Комментарии
5
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
6 минут
Почему сотрудники ФСИН так не по человечески относятся к будущим героям, сбежал и сбежал, верно на СВО бежал, куда ещё, оплоту России, поделом. 😂😂😂
Ичочо
3 минуты
Группа работает на мете.. А без мета никак?
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