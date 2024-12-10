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Криминал Искитимского депутата отправили под арест — он пьяным убегал от полиции и врезался в автовышку

Искитимского депутата отправили под арест — он пьяным убегал от полиции и врезался в автовышку

Суд пришел к выводу, что Виталий Пустотин не выполнил законные требования полицейских

2 047
22 комментария

Накануне полицейские составили на депутата протокол по статье Нетрезвое вождение (12.8 КоАП РФ)

Источник:

Бердский городской суд отправил под арест депутата Виталия Пустотина на четверо суток. Об этом рассказали сегодня в пресс-службе областного управления судебного департамента.

Как рассказали в ведомстве, народный избранник отказывался сесть в служебную машину полицейских, а потом и вовсе попытался сбежать от них, но встретился с автовышкой и был вынужден остановиться:

— 10 декабря Бердский городской суд Новосибирской области рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение сотруднику полиции — прим.ред), в отношении Пустотина Виталия, являющегося депутатом Совета депутатов города Искитима Новосибирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 11, — рассказали в ведомстве. — Он признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 4 суток.

По данным источника НГС, Виталий Пустотин был судим по части 1 статьи 213 УК РФ — хулиганство, но судимость давно снята.

Ранее НГС писал о том, как пьяный на Lexus столкнулся с такси. От удара из машины вылетела пассажирка.

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Комментарии
22
Гость
21 минута
А если поднять историю снятых судимостей у новосибирских депутатов и обнародовать слабо а
kalqcd
24 минуты
Хотят переждать, пока всё успокоится, народ поутихнет.
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