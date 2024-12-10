Искитимского депутата отправили под арест — он пьяным убегал от полиции и врезался в автовышку

Накануне полицейские составили на депутата протокол по статье Нетрезвое вождение (12.8 КоАП РФ) Источник: Автобердск, «ВКонтакте», социальные сети











Бердский городской суд отправил под арест депутата Виталия Пустотина на четверо суток. Об этом рассказали сегодня в пресс-службе областного управления судебного департамента.

Как рассказали в ведомстве, народный избранник отказывался сесть в служебную машину полицейских, а потом и вовсе попытался сбежать от них, но встретился с автовышкой и был вынужден остановиться:

— 10 декабря Бердский городской суд Новосибирской области рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение сотруднику полиции — прим.ред), в отношении Пустотина Виталия, являющегося депутатом Совета депутатов города Искитима Новосибирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 11, — рассказали в ведомстве. — Он признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 4 суток.

По данным источника НГС, Виталий Пустотин был судим по части 1 статьи 213 УК РФ — хулиганство, но судимость давно снята.