Закрыли в ребцентре и забрали дом: в Новосибирске ищут причастных к похищению человека

Новосибирца удерживали в ребцентре в Искитимском районе Источник: Прокуратура Новосибирской области











В Новосибирске расследуют уголовное дело о похищении человека. Сейчас в деле один обвиняемый — 36-летний мужчина. Но следователи выясняют, кто еще причастен к похищению.

Как рассказали в СК по Новосибирской области, проводится расследование по признакам преступлений по пункту «а» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека), пункту «а» части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

По данным следствия, в феврале 2024 года на улице 2-й Обской в Октябрьском районе города обвиняемый вместе со своими знакомыми похитил потерпевшего. Его увезли в реабилитационный центр в Искитимский район.

— Около 3 месяцев потерпевший принудительно проживал в ребцентре, а затем, покинув центр, продолжал находиться под контролем обвиняемого в арендованном жилье на территории Советского района Новосибирска, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

В июне 2024 года обвиняемые ввели в заблуждение потерпевшего и продали его дом ниже рыночной стоимости. А потом похитили имущество и его деньги.

Единственному обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас сотрудники СК вместе с прокуратурой, полицией и при поддержке Росгвардии выясняют, кто еще был причастен к преступлению. Ход дела находится на контроле прокуратуры.