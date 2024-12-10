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Криминал Закрыли в ребцентре и забрали дом: в Новосибирске ищут причастных к похищению человека

Закрыли в ребцентре и забрали дом: в Новосибирске ищут причастных к похищению человека

Одного обвиняемого отправили под стражу

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8 комментариев

Новосибирца удерживали в ребцентре в Искитимском районе

Источник:

В Новосибирске расследуют уголовное дело о похищении человека. Сейчас в деле один обвиняемый — 36-летний мужчина. Но следователи выясняют, кто еще причастен к похищению.

Как рассказали в СК по Новосибирской области, проводится расследование по признакам преступлений по пункту «а» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека), пункту «а» части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

По данным следствия, в феврале 2024 года на улице 2-й Обской в Октябрьском районе города обвиняемый вместе со своими знакомыми похитил потерпевшего. Его увезли в реабилитационный центр в Искитимский район.

— Около 3 месяцев потерпевший принудительно проживал в ребцентре, а затем, покинув центр, продолжал находиться под контролем обвиняемого в арендованном жилье на территории Советского района Новосибирска, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

В июне 2024 года обвиняемые ввели в заблуждение потерпевшего и продали его дом ниже рыночной стоимости. А потом похитили имущество и его деньги.

Единственному обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас сотрудники СК вместе с прокуратурой, полицией и при поддержке Росгвардии выясняют, кто еще был причастен к преступлению. Ход дела находится на контроле прокуратуры.

В начале декабря в Новосибирске суд отправил под стражу трех человек после похищения 20-летнего парня в Ленинском районе.

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Новосибирск похищение СК Прокуратура
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Комментарии
8
урлулуу
43 минуты
Я уже писал-у меня в такую блуду знакомого забирали. Просто средь бела дня поймали пьяного и увезли,причем именно в тот самый центр,про который писали не так давно. Вообще офигевшие,ты глянь на них-ниче не боятся и ниче не останавливает.
Гость
47 минут
Почему только один обвиняемый? Ведь написано, что он со своими знакомыми похитил бедолагу. Этих знакомых не обвиняют?
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