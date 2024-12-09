Названа самая крупная взятка 2024 года в Новосибирской области — ее получали машиной и дивидендами

Общая сумма взятки составляет более 90 миллионов рублей Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











В Новосибирской области назвали размер самой крупной взятки в регионе, которую выявили в 2024 году. Выяснилось, что в получении солидной суммы денег подозревает замначальника Территориального управления автодорог региона Константина Громенко.

Подробности уголовного дела в отношении дорожника раскрыл глава отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры региона Алексей Тивяков

— Данный сотрудник получил от представителей коммерческих организаций взятку совокупной стоимостью свыше 90 миллионов рублей. Очень серьезные суммы, — сказал Тивяков.

Он уточнил, что если говорить о предмете взятки, которую передали должностному лицу, то речь идет о дорогостоящем автомобиле премиум-класса и дивидендах компании — их получала дочь фигуранта.

— Дочка Громенко была номинально оформлена участником одного из обществ, которые были подконтрольны нашим взяткодателям. И те дивиденды, которые она получала, тоже являлись закамуфлированной формой взятки, — объяснил Алексей Тивяков.

Представитель региональной прокуратуры также рассказал о том, за что сотрудник регионального ТУАД якобы получил взятку. Вознаграждение передавалось за покровительство в общем виде действиям компании, так как между организацией и учреждением заключались и исполнялись «многомиллионные» госконтракты.

— И за приемку работ, за заключение контрактов и иное покровительство данной деятельности Громенко и получал данные внушительные суммы взяток, — сказал Тивяков.