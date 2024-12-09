Вину не признает: экс-главе корпорации развития Новосибирской области вменяют взятки на 15 миллионов

В деле Александра Зырянова появилось 4 эпизода преступлени Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области назвали общий размер взяток, в которых подозревают экс-главу корпорации развития региона Александра Зырянова. Сумма превышает 15 миллионов рублей.

Об этом сообщил глава отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры региона Алексей Тивяков в пресс-центре ТАСС. Он уточнил, что в деле Александра Зырянова есть 4 эпизода преступлений, один из них — покушение на получение взятки.

— Сумма, которая была определена в качестве незаконного вознаграждения между дателем и получателем в конечном итоге получена не была, — уточнил Алексей Тивяков. — Если говорим о полученных денежных средствах или ином предмете взятки, то общая сумма полученного Зыряновым незаконного вознаграждения превышает 15 миллионов рублей.

Сам Александр Зырянов, по словам представителя надзорного ведомства, вину не признает.

Первое дело о коррупции завела на Александра Зырянова в начале июня. По версии следствия, он и руководитель ПЛП Александр Гоманов получили от двух бизнесменов услуги на сумму свыше 9,5 миллиона рублей. Летом суд отправил главу Корпорации развития Новосибирской области в СИЗО.