Экс-полицейский не выпускал проститутку из дома на Станиславского, а потом открыл стрельбу — как его наказали

Новосибирец получил условный срок Источник: Управление Судебного департамента в Новосибирской области











В Новосибирске 9 декабря суд вынес приговор Дмитрию Леонову, который удерживал в квартире девушку, а потом выстрелил в полицейского.

Инцидент произошел в начале ноября 2023 года на улице Станиславского. Как ранее сообщал источник НГС, Дмитрий Леонов привел в квартиру девушку легкого поведения, они вместе пили алкоголь. Девушка захотела уйти, но мужчина не дал ей этого сделать. Тогда она вызвала полицию.

На место приехал сотрудник МВД. Дверь открыл отец подсудимого. Леонов в состоянии опьянения достал травматический пистолет, выстрелил и попал в левую руку полицейского.

— Судмедэкпертиза впоследствии расценила это как вред здоровью средней тяжести. Преступные действия Леонова пресечены раненным сотрудником полиции и его коллегой, — сообщили в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» во «ВКонтакте».

Также стало известно, что сам подсудимый — бывший сотрудник полиции. Суд признал его виновным в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти при исполнении своих обязанностей (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Вину в полном объеме он не признал.

Ленинский районный суд назначил Дмитрию Леонову наказание в виде лишения свободы на 4 года условно с испытательным сроком на 3 года. Также в течение трех лет ему нельзя заниматься деятельностью, которая связана с хранением и ношением охотничьего огнестрельного, пневматического огнестрельного оружия и патронов.

Приговор не вступил в законную силу.