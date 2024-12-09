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Криминал Экс-полицейский не выпускал проститутку из дома на Станиславского, а потом открыл стрельбу — как его наказали

Экс-полицейский не выпускал проститутку из дома на Станиславского, а потом открыл стрельбу — как его наказали

В Новосибирске вынесли приговор за выстрел в полицейского

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41 комментарий

Новосибирец получил условный срок

Источник:

В Новосибирске 9 декабря суд вынес приговор Дмитрию Леонову, который удерживал в квартире девушку, а потом выстрелил в полицейского.

Инцидент произошел в начале ноября 2023 года на улице Станиславского. Как ранее сообщал источник НГС, Дмитрий Леонов привел в квартиру девушку легкого поведения, они вместе пили алкоголь. Девушка захотела уйти, но мужчина не дал ей этого сделать. Тогда она вызвала полицию.

На место приехал сотрудник МВД. Дверь открыл отец подсудимого. Леонов в состоянии опьянения достал травматический пистолет, выстрелил и попал в левую руку полицейского.

— Судмедэкпертиза впоследствии расценила это как вред здоровью средней тяжести. Преступные действия Леонова пресечены раненным сотрудником полиции и его коллегой, — сообщили в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» во «ВКонтакте».

Также стало известно, что сам подсудимый — бывший сотрудник полиции. Суд признал его виновным в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти при исполнении своих обязанностей (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Вину в полном объеме он не признал.

Ленинский районный суд назначил Дмитрию Леонову наказание в виде лишения свободы на 4 года условно с испытательным сроком на 3 года. Также в течение трех лет ему нельзя заниматься деятельностью, которая связана с хранением и ношением охотничьего огнестрельного, пневматического огнестрельного оружия и патронов.

Приговор не вступил в законную силу.

Сегодня стало известно, что в Новосибирске закончили расследование убийства 39-летней женщины и ее шестилетней дочери. Дело рассмотрит областной суд.

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Комментарии
41
эксбад
1 час
Ничего себе! За ранение полицейского - условный срок???!!! Это что за гуманность? С чего вдруг? А там ведь еще и человека удерживал против его воли.. Очень интересно!!!
Никодим
1 час
Условка! Ну он же вообще не виновен! Вот если бы он овладел коллегами, тогда наказать надо
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