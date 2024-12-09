Убил мать и 6-летнюю дочь: бойца ММА из Таджикистана будут судить в Новосибирске

Следствие считает, что мужчина убил женщину ради денег Источник: СУ СКР по Новосибирской области











Новосибирский областной суд рассмотрит уголовное дело об убийстве 39-летней жительницы Новосибирска и её шестилетней дочери, сообщили в понедельник в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным следствия, в конце января 31-летний уроженец Таджикистана убил женщину и её ребёнка в Кировском районе Новосибирска и похитил около 3,8 миллионов рублей, принадлежавшие погибшей. Впоследствии обвиняемый также продал её автомобиль. Мужчина спрятал тела и попытался скрыться от следствия.

— В последующем, с целью скрыть следы преступления, обвиняемый спрятал тела убитых в разных районах Новосибирской области, затем покинул территорию Российской Федерации и при пересечении границы Республик Казахстан и Узбекистан он был задержан правоохранительными органами, а в последующем экстрадирован в Российскую Федерацию, — уточнили в прокуратуре.

Подозреваемого задержали на границе Казахстана и Узбекистана спустя несколько дней Источник: СУ СКР по Новосибирской области











По данным СУ СКР по Новосибирской области, подозреваемого задержали 25 января. В отношении него возбуждены уголовные дела по п. «а, в, д, з, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетнего), п. «б, в» ч.4 ст.162 УК РФ (разбой).

Ранее НГС узнал личность подозреваемого в убийстве — им оказался 31-летний боец ММА из Таджикистана Фарход Р. По данным источника НГС, он помогал недавно переехавшей из Казахстана женщине с покупкой дорогого автомобиля и сразу же после заключения сделки неожиданно уехал из страны. Дедушка ребёнка не пережил трагедию — он планировал приехать в Новосибирск, но умер после инсульта.