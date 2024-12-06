Школьник ударил ножом двух детей в краснодарской школе. Следим за ситуацией в режиме онлайн

Мать пострадавшего мальчика рассказала 93.RU другую версию событий — уже третью. Ее сын, который получил ножевое ранение в живот, рассказал, что четверо восьмиклассников на перемене обманывали младших. Другие школьники заступились, началась драка.

— Со слов моего сына, он вместе с другом на перемене увидел, как четверо восьмиклассников разводили детей из младших классов. Они им сказали: «Какого хрена вы сюда смотрите, проходите мимо». И друг сына сказал: «Где хотим, так и ходим», — передает слова своего ребенка Екатерина.