Школьник ударил ножом двух детей в краснодарской школе. Следим за ситуацией в режиме онлайн

6 декабря ученик ударил ножом двух детей в школе № 94-ф в поселке Российском в Краснодаре. Еще одному ребенку выбили зуб и сломали нос. На месте работают медики, очевидцы заметили представителей Росгвардии.
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Мать пострадавшего мальчика рассказала 93.RU другую версию событий — уже третью. Ее сын, который получил ножевое ранение в живот, рассказал, что четверо восьмиклассников на перемене обманывали младших. Другие школьники заступились, началась драка.
— Со слов моего сына, он вместе с другом на перемене увидел, как четверо восьмиклассников разводили детей из младших классов. Они им сказали: «Какого хрена вы сюда смотрите, проходите мимо». И друг сына сказал: «Где хотим, так и ходим», — передает слова своего ребенка Екатерина.
Все машины скорой помощи уже уехали, возле школы остались только автомобили полиции и Росгвардии, уточняет журналист 93.RU. Сами дети очень переживают, что теперь в школе будут проблемы.
Двоих пострадавших забрали отцы. В школу приехали и родители зачинщиков драки. Предварительно, они до сих пор находятся в здании — с ними беседуют полицейские.
Из-за чего конфликт?
Корреспондент 93.RU Максим Дмитриев сейчас находится возле школы № 94-ф, где 6 декабря подрались восьмиклассники. Ученики рассказали, что конфликт начался из-за девочки. Группа мальчишек обижала одноклассницу, когда за нее заступились другие ребята.
— За нее заступились. [Обидчики] предложили выйти за угол, за камеры, чтобы не было видно. Там всех поизбивали, один достал нож. Только один был с ножом, он ранил двоих, — передает Максим с места событий.
При этом в пабликах распространяют другую версию событий: якобы конфликт произошел из-за громкой музыки, которую ребята слушали на перемене. Это не понравилось другим детям.
Все подробности устанавливают сотрудники полиции. По предварительным данным, ученики поссорились, в итоге травмы у четырех детей. Сейчас полицейские работают с зачинщиком драки, уточнили в пресс-службе УМВД по Краснодару.
Заявление губернатора
Ситуацию прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев. Он уточнил, что пострадавших госпитализировали, угрозы для их жизни нет.
— Произошедшее просто недопустимо. Необходимо разбираться, как стало возможным, что в школу было пронесено холодное оружие. Поручил коллегам оперативно выяснить все детали и доложить незамедлительно, — написал губернатор.
По версии телеграм-канала Kub Mash, на видео попала драка, которая в итоге переросла в поножовщину. Видно, что в конфликте участвуют не менее пяти-шести школьников.
Школу № 94-ф на улице Тверской в поселке Российском открыли 1 сентября 2023 года — жители ждали ее долгие годы. Учреждение рассчитано на 1500 мест, но как писал сам мэр Краснодара Евгений Наумов, там будут учиться больше 3000 детей, из которых только первоклашек — свыше 500.
Строительство новой школы на Тверской, закупка мебели и оборудования обошлись бюджету в более чем 2 миллиарда рублей. Подробнее — в нашей статье с открытия учреждения.
Кадры, снятые внутри учебного заведения. На полу видны капли крови.
Фото пострадавшего
Больше всего пострадал ученик 8-го «Г» класса. Его доставили в детскую краевую клиническую больницу. Ребенка ранил другой школьник в живот, область груди и бедро.
Вот что рассказывают родители школьников в чате поселка Российского. По их словам, на входе стоит металлоискатель, но никто не обращает внимания на писк из-за большого количества личных вещей.
— Дочь на уроке, их не отпустили домой! Закрыли в классе, учитель ушел и дал контрольную писать. Не можем дочь забрать домой.
— Подтверждаем, сын был в это время в школе. Рамки, говорит, для красоты стоят.
— Дети проходят через металлоискатели на входе, но так как у всех ключи, телефоны и т. д., на это не обращают внимания.
Сейчас сотрудники полиции проводят проверку. 93.RU рассказали, что между двумя восьмиклассниками произошел конфликт. Ножом ударил учеников 15-летний подросток. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В МЦУ Краснодара 93.RU сообщили, что у 13-летнего мальчика ранения в области груди, живота и левого бедра. У 15-летнего — колото-резаные раны ноги. Кроме того, 14-летнему подростку сломали нос и выбили зуб. Всех троих доставили в больницы.
Известно, что нападение произошло в поселке Российском в школе № 94-ф. По словам очевидцев, это случилось примерно в 16:45.