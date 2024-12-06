Привезли в наручниках: новосибирский суд отправил главу «СпецТрансСтроя» в СИЗО

Новый год Сергей Арапов встретит в СИЗО Источник: Суды общей юрисдикции Новосибирской области / «ВКонтакте»











В Новосибирске Сергея Арапова, директора компании «СпецТрансСтрой» (бывший подрядчик строительства станции метро «Спортивная») отправили под арест. Его обвиняют в хищении на сумму 130 миллионов рублей.

— Постановлением Центрального районного суда Новосибирска Арапову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, по 2 февраля 2025 года, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

В Управлении судебного департамента по Новосибирской области уточнили, что уголовное дело в отношении Сергея Арапова по обвинению по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) возбуждено по материалам УФСБ России по региону.

Компания «СпецТрансСтрой» зарегистрирована в 2009 году. В сервисе RusProfile среди актуальных учредителей указан Сергей Дмуха, которому принадлежит 51% компании. Кому принадлежит другая часть фирмы — неизвестно. С 2021 по 2023 год владельцем «СпецТрансСтроя» было МП «МетроМир». В 2023 году компания получила выручку в 1,6 миллиарда рублей, при этом убыток составил 412 миллионов.

Постановление суда не вступило в законную силу. Расследование уголовного дела продолжается.

Сегодня суд также избрал меру пресечения заместителю директора «СпецТрансСтроя» Виталию Сукачу.