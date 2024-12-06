Новосибирский суд избрал меру пресечения замдиректора «СпецТрансСтроя» — его решили не отправлять в СИЗО

Виталию Сукачу запретили общаться с участниками уголовного дела, сотрудниками «СпецТрансСтроя», использовать средства связи, выходить в интернет. Он может поддерживать связь с адвокатом и родителями. Об этом сообщили в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» во «ВКонтакте».

О задержании директора «СпецТрансСтроя» Сергея Арапова и его заместителя стало известно накануне, 6 декабря. По версии следствия, ущерб от их действий при реконструкции «Вектора» и строительстве объекта водоснабжения в Татарске составил около 130 миллионов рублей. Какими проектами известен «СпецТрансСтрой» в Новосибирске — читайте в материале НГС.