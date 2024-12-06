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Криминал Новосибирский суд избрал меру пресечения замдиректора «СпецТрансСтроя» — его решили не отправлять в СИЗО

Новосибирский суд избрал меру пресечения замдиректора «СпецТрансСтроя» — его решили не отправлять в СИЗО

Виталия Сукача обвиняют в многомиллионном мошенничестве

1 326
12 комментариев

Дело возбудили по материалам УФСБ России по Новосибирской области.

Источник:

Центральный районный суд 6 декабря Новосибирска избрал меру пресечения Виталию Сукачу, заместителю директора компании «СпецТрансСтрой» (бывший подрядчик строительства станции «Спортивная»). Его обвиняют в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Виталию Сукачу запретили общаться с участниками уголовного дела, сотрудниками «СпецТрансСтроя», использовать средства связи, выходить в интернет. Он может поддерживать связь с адвокатом и родителями. Об этом сообщили в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» во «ВКонтакте».

Постановление не вступило в законную силу.

О задержании директора «СпецТрансСтроя» Сергея Арапова и его заместителя стало известно накануне, 6 декабря. По версии следствия, ущерб от их действий при реконструкции «Вектора» и строительстве объекта водоснабжения в Татарске составил около 130 миллионов рублей. Какими проектами известен «СпецТрансСтрой» в Новосибирске — читайте в материале НГС.

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СпецТрансСтрой Мошенничество Суд Новосибирск
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Комментарии
12
265889986
40 минут
Проверенные делом люди ,это настоящие системные мастера своего дела, часто их наверху наоборот ценят
Француз22
30 минут
На суде раскается и 2 условно дадут. "А деньги ? Какие деньги?".
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