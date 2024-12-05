43 человека подхватили сальмонеллу в новосибирской доставке суши — что грозит директору

Женщина нарушила санитарные нормы при приготовлении блюд Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











В Новосибирске перед судом предстанет директор службы доставки суши и пиццы, в которой массово отравились люди. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По данным источника НГС, речь идет о директоре ООО «Тэслим» Любови Поротниковой. Служба доставки суши и пиццы, работала на улице Русской, 1 под названием «Харакири». Сейчас, по данным сервиса «2ГИС», этой точки там больше нет. Директору предъявили обвинение по части 2 статьи 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По данным следствия, в январе этого года обвиняемая работала директором точки общепита в Советском районе, и нарушила санитарно-эпидемиологические нормы при приготовлении полуфабрикатов. Кроме того, она не организовала прохождение медицинских осмотров работниками заведения.

— В результате этого, 43 человека приобретавшие в заведении продукцию, почувствовали ухудшение самочувствия и обратились за медицинской помощью, в дальнейшем пройдя лечение с диагнозом сальмонеллез, — говорится в сообщении ведомства.

Материалы дела направили для рассмотрения в суд. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде 6 лет лишения свободы.

В январе Советский районный суд рассматривал административное дело в отношении «Тэслима» по статье 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). В постановлении указано, что представитель компании в заседании заявил, что после проверки «Тэслим» приостановила работу 15 января 2024 года. При этом некоторые нарушения нельзя было устранить, поэтому «Тэслим» расторгло договор аренды. Суд признал организацию виновной в административном правонарушении. Ее работу тогда приостановили на месяц.

По информации сервиса RusProfile, ООО «Тэслим» продолжает свою работу. Учредитель компании — Станислав Собко.

Корреспондент НГС не смог найти контакты Любови Поротниковой, но смог связаться со Станиславом Собко.

— Организация сейчас находится в процессе реорганизации. Все вопросы по этому инциденту нужно адресовать директору. Я не имею к этому отношения, и тогда не имел, — заявил Станислав Собко.